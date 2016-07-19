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Номер извещения
31603883082
Уникальный номер закупки
768
Наименование закупки
на право заключения договора на поставку высокоскоростного матричного принтера PSI PP-407 (интерфейс USB/LAN) А3 (проводится среди Субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
13.07.2016 14:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 495 578-35-33
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Зиновьев А. А.,Zinoviev_aa@svo.aero
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область г. Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На поставку высокоскоростного матричного принтера PSI PP-407 (интерфейс USB/LAN) А3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.07.2016 10:00 GMT +319.07.2016 10:0019.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603883082Дата и время окончания срока приема заявок на поставку высокоскоростного матричного принтера PSI PP-407 (интерфейс USB/LAN) А3141400, Московская область г. Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Дата и время вскрытия заявок
19.07.2016 10:0019.07.2016 10:0019.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603883082Дата и время вскрытия заявок на поставку высокоскоростного матричного принтера PSI PP-407 (интерфейс USB/LAN) А3141400, Московская область г. Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.07.201625.07.2016 14:0025.07.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603883082Подведение итогов не позднее на поставку высокоскоростного матричного принтера PSI PP-407 (интерфейс USB/LAN) А3141400, Московская область г. Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На поставку высокоскоростного матричного принтера PSI PP-407 (интерфейс USB/LAN) А3
Начальная цена
8 739,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Процедурной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, 141400, Московская обл., город Химки, аэропорт Шереметьево, склад № 2 АО «МАШ»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Отсутствуют
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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