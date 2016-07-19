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Номер извещения
31603883090
Уникальный номер закупки
767
Наименование закупки
на право заключения договора на поставку одноразовых постельных принадлежностей, текстиля и салфеток технических (проводится среди Субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
13.07.2016 14:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 495 578-03-96
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Андреева О. В.,Andreeva_O@svo.aero
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область г. Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На поставку на поставку одноразовых постельных принадлежностей, текстиля и салфеток технических
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.07.2016 10:00 GMT +319.07.2016 10:0019.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603883090Дата и время окончания срока приема заявок на поставку на поставку одноразовых постельных принадлежностей, текстиля и салфеток технических141400, Московская область г. Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Дата и время вскрытия заявок
19.07.2016 10:0019.07.2016 10:0019.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603883090Дата и время вскрытия заявок на поставку на поставку одноразовых постельных принадлежностей, текстиля и салфеток технических141400, Московская область г. Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.07.201625.07.2016 14:0025.07.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603883090Подведение итогов не позднее на поставку на поставку одноразовых постельных принадлежностей, текстиля и салфеток технических141400, Московская область г. Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На поставку на поставку одноразовых постельных принадлежностей, текстиля и салфеток технических
Начальная цена
1 264 770,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
96716 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, 141400, Московская обл., город Химки, аэропорт Шереметьево, склад № 2 АО «МАШ»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Отсутствуют
13.92
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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