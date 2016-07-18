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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку лома черных металлов категории 2А(3АЖД), 3А(5АЖД) в адрес ООО УМЗ

    Запрос предложений на поставку лома черных металлов категории 2А(3АЖД), 3А(5АЖД) в адрес ООО УМЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.07.2016 11:0018.07.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607553Дата и время окончания срока приема заявок Лом черных металлов категория 2А, ЗАЖД в количестве 200т.Лом черных металлов категория 3А, 5АЖД в количестве 200т.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП607553

    Уникальный номер закупки

    104

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку лома черных металлов категории 2А(3АЖД), 3А(5АЖД) в адрес ООО УМЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.07.2016 13:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    +7 912 677-76-41

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    kozkin@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козкин Василий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по водоотведению; шлам сточных вод

    Ключевые слова:

    лом, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Лом черных металлов категория 2А, ЗАЖД в количестве 200т.Лом черных металлов категория 3А, 5АЖД в количестве 200т.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.07.2016 11:00 GMT +318.07.2016 11:0018.07.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607553Дата и время окончания срока приема заявок Лом черных металлов категория 2А, ЗАЖД в количестве 200т.Лом черных металлов категория 3А, 5АЖД в количестве 200т.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    18.07.2016 11:0018.07.2016 11:0018.07.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607553Дата и время вскрытия заявок Лом черных металлов категория 2А, ЗАЖД в количестве 200т.Лом черных металлов категория 3А, 5АЖД в количестве 200т.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201631.07.2016 21:0031.07.2016 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607553Подведение итогов не позднее Лом черных металлов категория 2А, ЗАЖД в количестве 200т.Лом черных металлов категория 3А, 5АЖД в количестве 200т.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лом черных металлов категория 2А, ЗАЖД в количестве 200т.Лом черных металлов категория 3А, 5АЖД в количестве 200т.

    Начальная цена

    10 700,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    400т.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка товара автотранспортом осуществляется Поставщиком на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты товара: 100% по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    37

    Сбор и обработка сточных вод

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лом черных металлов категория 2А, ЗАЖД в количестве 200т."

    Кол-во: 400

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