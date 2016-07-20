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Номер извещения
ГП607544
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
973/12.07.16/ЗПЭ Поставка термопреобразователя КТХА, привода ПТВ ХА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.07.2016 11:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-48-65
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
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Поставка термопреобразователя КТХА, привода ПТВ ХА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.07.2016 15:30 GMT +320.07.2016 15:3020.07.2016 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607544Дата и время окончания срока приема заявок Поставка термопреобразователя КТХА, привода ПТВ ХАСалават
Дата и время вскрытия заявок
21.07.2016 07:0021.07.2016 07:0021.07.2016 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607544Дата и время вскрытия заявок Поставка термопреобразователя КТХА, привода ПТВ ХАСалават
Подведение итогов не позднее
04.08.2016 12:0004.08.2016 12:0004.08.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607544Подведение итогов не позднее Поставка термопреобразователя КТХА, привода ПТВ ХАСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка термопреобразователя КТХА, привода ПТВ ХА
Начальная цена
167 857,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром нефтехим Салават
Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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