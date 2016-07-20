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    Главная / Торги / 973/12.07.16/ЗПЭ Поставка термопреобразователя КТХА, привода ПТВ ХА

    973/12.07.16/ЗПЭ Поставка термопреобразователя КТХА, привода ПТВ ХА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.07.2016 15:3020.07.2016 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607544Дата и время окончания срока приема заявок Поставка термопреобразователя КТХА, привода ПТВ ХАСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП607544

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    973/12.07.16/ЗПЭ Поставка термопреобразователя КТХА, привода ПТВ ХА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.07.2016 11:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Газпром нефтехим Салават
    Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-48-65

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    zakupka@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хатунцев Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка термопреобразователя КТХА, привода ПТВ ХА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.07.2016 15:30 GMT +320.07.2016 15:3020.07.2016 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607544Дата и время окончания срока приема заявок Поставка термопреобразователя КТХА, привода ПТВ ХАСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    21.07.2016 07:0021.07.2016 07:0021.07.2016 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607544Дата и время вскрытия заявок Поставка термопреобразователя КТХА, привода ПТВ ХАСалават

    Подведение итогов не позднее

    04.08.2016 12:0004.08.2016 12:0004.08.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607544Подведение итогов не позднее Поставка термопреобразователя КТХА, привода ПТВ ХАСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    04.08.201604.08.2016 12:0004.08.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607544Подведение итогов не позднее Поставка термопреобразователя КТХА, привода ПТВ ХАСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка термопреобразователя КТХА, привода ПТВ ХА

    Начальная цена

    167 857,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром нефтехим Салават
    Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка термопреобразователя КТХА, привода ПТВ ХА"

    Кол-во: 0

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