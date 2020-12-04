www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
0142200001320021890
Уникальный номер закупки
0142200001320021890
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники, заправке и восстановлению картриджей для оргтехники Государственного казенного учреждения "Поисково-спасательная служба Самарской области" 0142200001320021890
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
26.11.2020 16:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники, заправке и восстановлению картриджей для оргтехники Государственного казенного учреждения "Поисково-спасательная служба Самарской области"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0142200001320021890Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники, заправке и восстановлению картриджей для оргтехники Государственного казенного учреждения "Поисково-спасательная служба Самарской области"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники, заправке и восстановлению картриджей для оргтехники Государственного казенного учреждения "Поисково-спасательная служба Самарской области"
Начальная цена
71 450,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов