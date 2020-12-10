Выполнение работ по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Суворовский район в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 0366200035620006638

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0366200035620006638 Уникальный номер закупки 0366200035620006638 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Суворовский район в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 0366200035620006638 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК"

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