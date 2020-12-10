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Номер извещения
0366200035620006638
Уникальный номер закупки
0366200035620006638
Наименование закупки
Выполнение работ по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Суворовский район в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 0366200035620006638
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
26.11.2020 16:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выполнение работ по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Суворовский район в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0366200035620006638Подведение итогов не позднее Выполнение работ по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Суворовский район в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Суворовский район в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»
Начальная цена
5 288 820,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов