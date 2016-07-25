На право заключения договора поставки табачных изделий и спичек (чайные, магазин г. Новосибирск)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчет. Аванс в размере 30% от стоимости утвержденного заказа в течение 5 рабочих дней со дня выставления счета Поставщиком, 70% - в течение 5 рабочих дней со дня приема Товара и получения Покупателем надлежаще оформленных Поставщиком Счетов-Фактур и товарных накладных (ТОРГ-12). В случае приемки товара с расхождениями в количестве и внесения изменений в документ (вычерки), указанный срок исчисляется с даты поступления исправленных отгрузочных документов (ТОРГ - 12 и счет - фактуры).