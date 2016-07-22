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Номер извещения
31603881728
Уникальный номер закупки
349/2016-ЗК
Наименование закупки
На право заключения договора поставки молочной продукции (молоко, йогурт питьевой, мороженое) в г. Новосибирске
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
13.07.2016 11:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ткаченко Зоя Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания (молочная продукция) в ассортименте (чайные г. Новосибирск)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.07.2016 11:00 GMT +322.07.2016 11:0022.07.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603881728Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (молочная продукция) в ассортименте (чайные г. Новосибирск)Хабаровск
Дата и время вскрытия заявок
22.07.2016 11:0022.07.2016 11:0022.07.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603881728Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания (молочная продукция) в ассортименте (чайные г. Новосибирск)Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания (молочная продукция) в ассортименте (чайные г. Новосибирск)
Начальная цена
792 860,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с котировочной документацией (ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Новосибирская область пос. Шилово в/ч22316 инд. 300040 чайная «Сибирячка»; пос. Шилово гарнизон Шилово, инд. 300040 магазин «Полигон»; г. Новосибирск, Первый военный городок в/ч 55433, инд 620017 чайная «Звезда»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
10.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 14000
Поставка продуктов питания (мороженое) в ассортименте (чайные, магазин г. Новосибирск)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.07.2016 11:00 GMT +322.07.2016 11:0022.07.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603881728Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (мороженое) в ассортименте (чайные, магазин г. Новосибирск)Хабаровск
Дата и время вскрытия заявок
22.07.2016 11:0022.07.2016 11:0022.07.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603881728Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания (мороженое) в ассортименте (чайные, магазин г. Новосибирск)Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания (мороженое) в ассортименте (чайные, магазин г. Новосибирск)
Начальная цена
516 915,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с котировочной документацией (ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Новосибирская область пос. Шилово в/ч22316 инд. 300040 чайная «Сибирячка»; пос. Шилово гарнизон Шилово, инд. 300040 магазин «Полигон»; г. Новосибирск, Первый военный городок в/ч 55433, инд 620017 чайная «Звезда»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
10.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15900
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