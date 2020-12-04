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Номер извещения
0373100090920000051
Уникальный номер закупки
0373100090920000051
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция аэропортового комплекса "Чертовицкое" (г. Воронеж) 0373100090920000051
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию
Дата публикации
26.11.2020 15:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125171, Российская Федерация, Москва, 5-й Войковский проезд, 28
Почтовый адрес
125171, Российская Федерация, Москва, 5-й Войковский проезд, 28
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция аэропортового комплекса "Чертовицкое" (г. Воронеж)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция аэропортового комплекса "Чертовицкое" (г. Воронеж)
Начальная цена
482 428 264,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов