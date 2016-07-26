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    Главная / Торги / На право заключения договора поставки косметических, парфюмерных средств и элементов питания (чайные, магазин г. Новосибирск)

    На право заключения договора поставки косметических, парфюмерных средств и элементов питания (чайные, магазин г. Новосибирск)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.07.2016 11:0026.07.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603881182Дата и время окончания срока приема заявок Поставка косметических, парфюмерных средств и элементов питания (чайные, магазин г. Новосибирск)ХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31603881182

    Уникальный номер закупки

    342/2016-ЗК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора поставки косметических, парфюмерных средств и элементов питания (чайные, магазин г. Новосибирск)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.07.2016 09:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация № 342/2016-ЗК

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Юридический адрес

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Почтовый адрес

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 4212 56-78-50

    Факс

    +7 4212 56-40-14

    Адрес электронной почты

    utvvo.oz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ткаченко Зоя Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский Край

    Закупки и тендеры Средства парфюмерные и косметические

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка косметических, парфюмерных средств и элементов питания (чайные, магазин г. Новосибирск)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.07.2016 11:00 GMT +326.07.2016 11:0026.07.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603881182Дата и время окончания срока приема заявок Поставка косметических, парфюмерных средств и элементов питания (чайные, магазин г. Новосибирск)Хабаровск

    Дата и время вскрытия заявок

    26.07.2016 11:0026.07.2016 11:0026.07.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603881182Дата и время вскрытия заявок Поставка косметических, парфюмерных средств и элементов питания (чайные, магазин г. Новосибирск)Хабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201627.07.2016 05:0027.07.2016 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603881182Подведение итогов не позднее Поставка косметических, парфюмерных средств и элементов питания (чайные, магазин г. Новосибирск)Хабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка косметических, парфюмерных средств и элементов питания (чайные, магазин г. Новосибирск)

    Начальная цена

    803 984,53

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с котировочной документацией (ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Новосибирская область пос. Шилово в/ч22316 инд. 300040 чайная «Сибирячка»; пос. Шилово гарнизон Шилово, инд. 300040 магазин «Полигон»; г. Новосибирск, Первый военный городок в/ч 55433, инд 620017 чайная «Звезда»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет. Покупатель осуществляет оплату Товара в течение 10 (десяти) банковских дней с момента приема Товара и получения Покупателем надлежаще оформленных Поставщиком счетов-фактур и товарных накладных (ТОРГ-12). В случае приемки товара с расхождениями в количестве и внесения изменений в документ (вычерки), указанный срок исчисляется с даты поступления исправленных отгрузочных документов (ТОРГ - 12 и счет - фактуры).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    20.42

    Производство парфюмерных и косметических средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка косметических, парфюмерных средств и элементов питания (чайные, магазин г. Новосибирск)"

    Кол-во: 18301

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