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    Главная / Торги / поставка сетевого оборудования

    поставка сетевого оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.07.2016 17:0015.07.2016 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603880232Дата и время окончания срока приема заявок 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать Покупателю за плату в обусловленный срок оборудование, которое не заложено, не арестовано и не является предметом исковых требований третьих лиц, согласно спецификации (Приложение к настоящему Договору. 1.2. Покупатель обязуется оплатить поставляемое оборудование в сроки, установленные настоящим договором. г.АстраханьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31603880232

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка сетевого оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.07.2016 20:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
    Все закупки и тендеры ГАОУ АО ДПО ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМА, ИНСТИТУТ ПЛАТФОРМА; ИНСТИУТ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМА

    Юридический адрес

    414000, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ УЛЬЯНОВЫХ, ДОМ 4,

    Почтовый адрес

    414000, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ УЛЬЯНОВЫХ, ДОМ 4

    Контактный телефон

    +7 967 333-37-77

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    astrakhan@me.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Резаков Максим Равильевич

    Место рассмотрения предложений

    г.Астрахань

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать Покупателю за плату в обусловленный срок оборудование, которое не заложено, не арестовано и не является предметом исковых требований третьих лиц, согласно спецификации (Приложение к настоящему Договору. 1.2. Покупатель обязуется оплатить поставляемое оборудование в сроки, установленные настоящим договором.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.07.2016 17:00 GMT +315.07.2016 17:0015.07.2016 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603880232Дата и время окончания срока приема заявок 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать Покупателю за плату в обусловленный срок оборудование, которое не заложено, не арестовано и не является предметом исковых требований третьих лиц, согласно спецификации (Приложение к настоящему Договору. 1.2. Покупатель обязуется оплатить поставляемое оборудование в сроки, установленные настоящим договором. г.Астрахань

    Дата и время вскрытия заявок

    15.07.2016 17:0015.07.2016 17:0015.07.2016 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603880232Дата и время вскрытия заявок 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать Покупателю за плату в обусловленный срок оборудование, которое не заложено, не арестовано и не является предметом исковых требований третьих лиц, согласно спецификации (Приложение к настоящему Договору. 1.2. Покупатель обязуется оплатить поставляемое оборудование в сроки, установленные настоящим договором. г.Астрахань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.07.201618.07.2016 10:0018.07.2016 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603880232Подведение итогов не позднее 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать Покупателю за плату в обусловленный срок оборудование, которое не заложено, не арестовано и не является предметом исковых требований третьих лиц, согласно спецификации (Приложение к настоящему Договору. 1.2. Покупатель обязуется оплатить поставляемое оборудование в сроки, установленные настоящим договором. г.Астрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать Покупателю за плату в обусловленный срок оборудование, которое не заложено, не арестовано и не является предметом исковых требований третьих лиц, согласно спецификации (Приложение к настоящему Договору. 1.2. Покупатель обязуется оплатить поставляемое оборудование в сроки, установленные настоящим договором.

    Начальная цена

    1 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    21 шт ( согласно извещения)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    414000, г. Астрахань, ул. Ульяновых д.4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик обязуется осуществить оплату поставленного товара до 31.12.2016 г.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАОУ АО ДПО ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМА, ИНСТИТУТ ПЛАТФОРМА; ИНСТИУТ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМА
    Все закупки и тендеры ГАОУ АО ДПО ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМА, ИНСТИТУТ ПЛАТФОРМА; ИНСТИУТ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМА

    Адрес местонахождения

    414000, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ УЛЬЯНОВЫХ, ДОМ 4,

    414000, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ УЛЬЯНОВЫХ, ДОМ 4

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    46.51.1

    Торговля оптовая компьютерами и периферийными устройствами

    Документация лота

    извещение

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка сетевого оборудования"

    Кол-во: 0

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