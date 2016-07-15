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Номер извещения
31603880232
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка сетевого оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
12.07.2016 20:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ УЛЬЯНОВЫХ, ДОМ 4,
Почтовый адрес
414000, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ УЛЬЯНОВЫХ, ДОМ 4
Контактный телефон
+7 967 333-37-77
Факс
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Адрес электронной почты
astrakhan@me.com
Ф.И.О. контактного лица
Резаков Максим Равильевич
Место рассмотрения предложений
г.Астрахань
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать Покупателю за плату в обусловленный срок оборудование, которое не заложено, не арестовано и не является предметом исковых требований третьих лиц, согласно спецификации (Приложение к настоящему Договору. 1.2. Покупатель обязуется оплатить поставляемое оборудование в сроки, установленные настоящим договором.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.07.2016 17:00 GMT +315.07.2016 17:0015.07.2016 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603880232Дата и время окончания срока приема заявок 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать Покупателю за плату в обусловленный срок оборудование, которое не заложено, не арестовано и не является предметом исковых требований третьих лиц, согласно спецификации (Приложение к настоящему Договору. 1.2. Покупатель обязуется оплатить поставляемое оборудование в сроки, установленные настоящим договором. г.Астрахань
Дата и время вскрытия заявок
15.07.2016 17:0015.07.2016 17:0015.07.2016 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603880232Дата и время вскрытия заявок 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать Покупателю за плату в обусловленный срок оборудование, которое не заложено, не арестовано и не является предметом исковых требований третьих лиц, согласно спецификации (Приложение к настоящему Договору. 1.2. Покупатель обязуется оплатить поставляемое оборудование в сроки, установленные настоящим договором. г.Астрахань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.07.201618.07.2016 10:0018.07.2016 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603880232Подведение итогов не позднее 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать Покупателю за плату в обусловленный срок оборудование, которое не заложено, не арестовано и не является предметом исковых требований третьих лиц, согласно спецификации (Приложение к настоящему Договору. 1.2. Покупатель обязуется оплатить поставляемое оборудование в сроки, установленные настоящим договором. г.Астрахань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать Покупателю за плату в обусловленный срок оборудование, которое не заложено, не арестовано и не является предметом исковых требований третьих лиц, согласно спецификации (Приложение к настоящему Договору. 1.2. Покупатель обязуется оплатить поставляемое оборудование в сроки, установленные настоящим договором.
Начальная цена
1 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
21 шт ( согласно извещения)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
414000, г. Астрахань, ул. Ульяновых д.4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАОУ АО ДПО ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМА, ИНСТИТУТ ПЛАТФОРМА; ИНСТИУТ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМА
Все закупки и тендеры ГАОУ АО ДПО ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМА, ИНСТИТУТ ПЛАТФОРМА; ИНСТИУТ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМА
Адрес местонахождения
414000, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ УЛЬЯНОВЫХ, ДОМ 4,
414000, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ УЛЬЯНОВЫХ, ДОМ 4
Отсутствуют
46.51.1
Документация лота
Кол-во: 0
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