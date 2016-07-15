Лот 1

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать Покупателю за плату в обусловленный срок оборудование, которое не заложено, не арестовано и не является предметом исковых требований третьих лиц, согласно спецификации (Приложение к настоящему Договору. 1.2. Покупатель обязуется оплатить поставляемое оборудование в сроки, установленные настоящим договором.