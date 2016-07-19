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    Главная / Торги / Право заключения договора оказания услуг фиксированной связи

    Право заключения договора оказания услуг фиксированной связи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.07.2016 09:3019.07.2016 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603880102Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора оказания услуг фиксированной связиАдминистративные Округа г. МосквыПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31603880102

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора оказания услуг фиксированной связи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.07.2016 18:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация и извещение

    Документация и Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ МОЭК
    Все закупки и тендеры ЦТП МОЭК

    Юридический адрес

    125284, Российская Федерация, Москва, Административные Округа Г Москвы/, Шоссе Хорошевское, 16

    Почтовый адрес

    125284, Российская Федерация, Москва, Административные Округа Г Москвы/, Шоссе Хорошевское, 16

    Контактный телефон

    +7 495 276-13-07 доб. 2569

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Alekseev_I_M@ctp-moek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алеексеев Юрий Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Административные Округа г. Москвы

    Закупки и тендеры Услуги телекоммуникационные проводные

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора оказания услуг фиксированной связи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.07.2016 09:30 GMT +319.07.2016 09:3019.07.2016 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603880102Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора оказания услуг фиксированной связиАдминистративные Округа г. Москвы

    Дата и время вскрытия заявок

    19.07.2016 09:3019.07.2016 09:3019.07.2016 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603880102Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора оказания услуг фиксированной связиАдминистративные Округа г. Москвы

    Подведение итогов не позднее

    21.07.2016 23:0021.07.2016 23:0021.07.2016 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603880102Подведение итогов не позднее Право заключения договора оказания услуг фиксированной связиАдминистративные Округа г. Москвы

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    21.07.201621.07.2016 23:0021.07.2016 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603880102Подведение итогов не позднее Право заключения договора оказания услуг фиксированной связиАдминистративные Округа г. Москвы

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора оказания услуг фиксированной связи

    Начальная цена

    1 062 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЦТП МОЭК
    Все закупки и тендеры ЦТП МОЭК

    Адрес местонахождения

    125284, Российская Федерация, Москва, Административные Округа Г Москвы/, Шоссе Хорошевское, 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    61.10

    Деятельность в области связи на базе проводных технологий

    Документация лота

    Документация и Извещение

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Право заключения договора оказания услуг фиксированной связи"

    Кол-во: 1

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