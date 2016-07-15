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    Главная / Торги / Поставка труб большого диаметра

    Поставка труб большого диаметра

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.07.2016 13:0015.07.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607531Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб большого диаметраМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП607531

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка труб большого диаметра

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.07.2016 17:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Юридический адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Почтовый адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Контактный телефон

    +7 495 181-99-99 доб. 114

    Факс

    +7 499 724-20-20

    Адрес электронной почты

    Yushkov_A@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юшков Андрей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Трубы сварные круглого сечения, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка труб большого диаметра

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    28.07.201628.07.2016 13:0028.07.2016 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607531Подведение итогов не позднее Поставка труб большого диаметраМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка труб большого диаметра

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Юшкову Андрею Евгеньевичу, тел.: +7 (495) 181 99 99, доб.114, e-mail: A.Yushkov@mrts-holding.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки – г. Архангельск, ул. Дрейера, 12, стр. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1.Преимуществом будет являться оплата в течение 10 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика. 2. 30% аванс, 70% в течение 10 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика (При заключении договора стоимостью более 1 миллиона рублей и оплаты аванса, требуется банковская гарантия на всю сумму уплаченного аванса). Срок поставки минимальный.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «МРТС»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Адрес местонахождения

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20.2

    Производство сварных труб

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба Ø1220х18 ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85 К50, длина трубы не менее 12м"

    Кол-во: 285

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