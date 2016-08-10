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    Главная / Торги / Сбор ценовых предложений на трубы нержавеющие

    Сбор ценовых предложений на трубы нержавеющие

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2016 08:3010.08.2016 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607532Дата и время окончания срока приема заявок Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 219 Х 15 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП607532

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Сбор ценовых предложений на трубы нержавеющие

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.07.2016 17:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 4192

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    s.nikolaev@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Николаев Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 152 Х 6 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.08.2016 08:30 GMT +310.08.2016 08:3010.08.2016 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607532Дата и время окончания срока приема заявок Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 152 Х 6 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата Балашиха

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.08.2016 08:3030.08.2016 08:3030.08.2016 08:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП607532Дата окончания срока рассмотрения заявок Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 152 Х 6 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата Балашиха

    Дата и время проведения

    01.09.2016 09:0001.09.2016 09:0001.09.2016 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП607532Дата и время проведения Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 152 Х 6 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2016 12:0030.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607532Подведение итогов не позднее Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 152 Х 6 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата Балашиха

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.09.201630.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607532Подведение итогов не позднее Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 152 Х 6 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 152 Х 6 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата

    Начальная цена

    413,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    413,00 ₽на 400 дней
    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3452,55 кг.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Балашиха, ул. Белякова, д.1 БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата, самовывоз.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    25.29

    Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба нержавеющая 152 х 6 мм."

    Кол-во: 3452

    Лот 2

    Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 108 Х 8 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.08.2016 08:30 GMT +310.08.2016 08:3010.08.2016 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607532Дата и время окончания срока приема заявок Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 108 Х 8 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.08.2016 08:3030.08.2016 08:3030.08.2016 08:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП607532Дата окончания срока рассмотрения заявок Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 108 Х 8 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха

    Дата и время проведения

    01.09.2016 09:0001.09.2016 09:0001.09.2016 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП607532Дата и время проведения Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 108 Х 8 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2016 12:0030.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607532Подведение итогов не позднее Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 108 Х 8 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.09.201630.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607532Подведение итогов не позднее Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 108 Х 8 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 108 Х 8 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата.

    Начальная цена

    413,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    413,00 ₽на 400 дней
    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3353 кг.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Балашиха, ул. Белякова, д.1 БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата, самовывоз.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    25.29

    Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба нержавеющая"

    Кол-во: 3353

    Лот 3

    Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 127 Х 18 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.08.2016 08:30 GMT +310.08.2016 08:3010.08.2016 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607532Дата и время окончания срока приема заявок Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 127 Х 18 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.08.2016 08:3030.08.2016 08:3030.08.2016 08:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП607532Дата окончания срока рассмотрения заявок Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 127 Х 18 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха

    Дата и время проведения

    01.09.2016 09:0001.09.2016 09:0001.09.2016 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП607532Дата и время проведения Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 127 Х 18 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2016 12:0030.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607532Подведение итогов не позднее Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 127 Х 18 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.09.201630.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607532Подведение итогов не позднее Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 127 Х 18 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 127 Х 18 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата.

    Начальная цена

    472,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    472,00 ₽на 400 дней
    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2965,47 кг.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Балашиха, ул. Белякова, д.1 БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата, самовывоз.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    25.29

    Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба нержавеющая 127 х 18 мм."

    Кол-во: 2965

    Лот 4

    Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 325 Х 15 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.08.2016 08:30 GMT +310.08.2016 08:3010.08.2016 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607532Дата и время окончания срока приема заявок Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 325 Х 15 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.08.2016 08:3030.08.2016 08:3030.08.2016 08:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП607532Дата окончания срока рассмотрения заявок Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 325 Х 15 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха

    Дата и время проведения

    01.09.2016 09:0001.09.2016 09:0001.09.2016 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП607532Дата и время проведения Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 325 Х 15 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2016 12:0030.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607532Подведение итогов не позднее Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 325 Х 15 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.09.201630.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607532Подведение итогов не позднее Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 325 Х 15 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 325 Х 15 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата.

    Начальная цена

    708,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    708,00 ₽на 400 дней
    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4134,23 кг.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Балашиха, ул. Белякова, д.1 БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата, самовывоз.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    25.29

    Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба нерж. 325 х 15 мм."

    Кол-во: 4134

    Лот 5

    Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 102 Х 9 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.08.2016 08:30 GMT +310.08.2016 08:3010.08.2016 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607532Дата и время окончания срока приема заявок Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 102 Х 9 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.08.2016 08:3030.08.2016 08:3030.08.2016 08:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП607532Дата окончания срока рассмотрения заявок Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 102 Х 9 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха

    Дата и время проведения

    01.09.2016 09:0001.09.2016 09:0001.09.2016 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП607532Дата и время проведения Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 102 Х 9 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2016 12:0030.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607532Подведение итогов не позднее Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 102 Х 9 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.09.201630.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607532Подведение итогов не позднее Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 102 Х 9 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 102 Х 9 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата.

    Начальная цена

    413,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    413,00 ₽на 400 дней
    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2926,40 кг.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Балашиха, ул. Белякова, д.1 БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата, самовывоз.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    25.29

    Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба нерж. 102 х 9 мм."

    Кол-во: 2926

    Лот 6

    Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 219 Х 15 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.08.2016 08:30 GMT +310.08.2016 08:3010.08.2016 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607532Дата и время окончания срока приема заявок Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 219 Х 15 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.08.2016 08:3030.08.2016 08:3030.08.2016 08:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП607532Дата окончания срока рассмотрения заявок Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 219 Х 15 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха

    Дата и время проведения

    01.09.2016 09:0001.09.2016 09:0001.09.2016 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП607532Дата и время проведения Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 219 Х 15 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2016 12:0030.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607532Подведение итогов не позднее Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 219 Х 15 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.09.201630.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607532Подведение итогов не позднее Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 219 Х 15 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 219 Х 15 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата.

    Начальная цена

    531,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    531,00 ₽на 400 дней
    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2427,37 кг.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Балашиха, ул. Белякова, д.1 БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата, самовывоз.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    25.29

    Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба нержавеющая 219 х 15 мм."

    Кол-во: 2427

    Лот 7

    Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 152 Х 10 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.08.2016 08:30 GMT +310.08.2016 08:3010.08.2016 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607532Дата и время окончания срока приема заявок Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 152 Х 10 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.08.2016 08:3030.08.2016 08:3030.08.2016 08:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП607532Дата окончания срока рассмотрения заявок Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 152 Х 10 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха

    Дата и время проведения

    01.09.2016 09:0001.09.2016 09:0001.09.2016 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП607532Дата и время проведения Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 152 Х 10 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2016 12:0030.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607532Подведение итогов не позднее Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 152 Х 10 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.09.201630.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607532Подведение итогов не позднее Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 152 Х 10 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 152 Х 10 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата.

    Начальная цена

    413,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    413,00 ₽на 400 дней
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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2598,47 кг.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Балашиха, ул. Белякова, д.1 БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата, самовывоз.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    25.29

    Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба нержавеющая 152 х 10 мм."

    Кол-во: 2598

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