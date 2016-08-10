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Номер извещения
ГП607532
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Сбор ценовых предложений на трубы нержавеющие
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
13.07.2016 17:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 4192
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
s.nikolaev@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Николаев Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Балашиха
Ключевые слова:
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Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 152 Х 6 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.08.2016 08:30 GMT +310.08.2016 08:3010.08.2016 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607532Дата и время окончания срока приема заявок Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 152 Х 6 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата Балашиха
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.08.2016 08:3030.08.2016 08:3030.08.2016 08:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП607532Дата окончания срока рассмотрения заявок Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 152 Х 6 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата Балашиха
Дата и время проведения
01.09.2016 09:0001.09.2016 09:0001.09.2016 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП607532Дата и время проведения Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 152 Х 6 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата Балашиха
Подведение итогов не позднее
30.09.2016 12:0030.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607532Подведение итогов не позднее Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 152 Х 6 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата Балашиха
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.09.201630.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607532Подведение итогов не позднее Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 152 Х 6 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата Балашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 152 Х 6 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата
Начальная цена
413,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3452,55 кг.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Балашиха, ул. Белякова, д.1 БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
25.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3452
Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 108 Х 8 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.08.2016 08:30 GMT +310.08.2016 08:3010.08.2016 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607532Дата и время окончания срока приема заявок Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 108 Х 8 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.08.2016 08:3030.08.2016 08:3030.08.2016 08:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП607532Дата окончания срока рассмотрения заявок Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 108 Х 8 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха
Дата и время проведения
01.09.2016 09:0001.09.2016 09:0001.09.2016 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП607532Дата и время проведения Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 108 Х 8 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха
Подведение итогов не позднее
30.09.2016 12:0030.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607532Подведение итогов не позднее Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 108 Х 8 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.09.201630.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607532Подведение итогов не позднее Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 108 Х 8 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 108 Х 8 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата.
Начальная цена
413,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3353 кг.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Балашиха, ул. Белякова, д.1 БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
25.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3353
Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 127 Х 18 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.08.2016 08:30 GMT +310.08.2016 08:3010.08.2016 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607532Дата и время окончания срока приема заявок Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 127 Х 18 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.08.2016 08:3030.08.2016 08:3030.08.2016 08:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП607532Дата окончания срока рассмотрения заявок Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 127 Х 18 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха
Дата и время проведения
01.09.2016 09:0001.09.2016 09:0001.09.2016 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП607532Дата и время проведения Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 127 Х 18 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха
Подведение итогов не позднее
30.09.2016 12:0030.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607532Подведение итогов не позднее Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 127 Х 18 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.09.201630.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607532Подведение итогов не позднее Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 127 Х 18 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 127 Х 18 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата.
Начальная цена
472,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2965,47 кг.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Балашиха, ул. Белякова, д.1 БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
25.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2965
Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 325 Х 15 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.08.2016 08:30 GMT +310.08.2016 08:3010.08.2016 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607532Дата и время окончания срока приема заявок Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 325 Х 15 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.08.2016 08:3030.08.2016 08:3030.08.2016 08:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП607532Дата окончания срока рассмотрения заявок Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 325 Х 15 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха
Дата и время проведения
01.09.2016 09:0001.09.2016 09:0001.09.2016 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП607532Дата и время проведения Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 325 Х 15 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха
Подведение итогов не позднее
30.09.2016 12:0030.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607532Подведение итогов не позднее Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 325 Х 15 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.09.201630.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607532Подведение итогов не позднее Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 325 Х 15 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 325 Х 15 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата.
Начальная цена
708,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4134,23 кг.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Балашиха, ул. Белякова, д.1 БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
25.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4134
Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 102 Х 9 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.08.2016 08:30 GMT +310.08.2016 08:3010.08.2016 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607532Дата и время окончания срока приема заявок Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 102 Х 9 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.08.2016 08:3030.08.2016 08:3030.08.2016 08:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП607532Дата окончания срока рассмотрения заявок Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 102 Х 9 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха
Дата и время проведения
01.09.2016 09:0001.09.2016 09:0001.09.2016 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП607532Дата и время проведения Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 102 Х 9 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха
Подведение итогов не позднее
30.09.2016 12:0030.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607532Подведение итогов не позднее Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 102 Х 9 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.09.201630.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607532Подведение итогов не позднее Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 102 Х 9 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 102 Х 9 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата.
Начальная цена
413,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2926,40 кг.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Балашиха, ул. Белякова, д.1 БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
25.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2926
Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 219 Х 15 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.08.2016 08:30 GMT +310.08.2016 08:3010.08.2016 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607532Дата и время окончания срока приема заявок Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 219 Х 15 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.08.2016 08:3030.08.2016 08:3030.08.2016 08:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП607532Дата окончания срока рассмотрения заявок Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 219 Х 15 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха
Дата и время проведения
01.09.2016 09:0001.09.2016 09:0001.09.2016 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП607532Дата и время проведения Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 219 Х 15 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха
Подведение итогов не позднее
30.09.2016 12:0030.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607532Подведение итогов не позднее Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 219 Х 15 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.09.201630.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607532Подведение итогов не позднее Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 219 Х 15 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 219 Х 15 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата.
Начальная цена
531,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2427,37 кг.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Балашиха, ул. Белякова, д.1 БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
25.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2427
Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 152 Х 10 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.08.2016 08:30 GMT +310.08.2016 08:3010.08.2016 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607532Дата и время окончания срока приема заявок Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 152 Х 10 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.08.2016 08:3030.08.2016 08:3030.08.2016 08:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП607532Дата окончания срока рассмотрения заявок Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 152 Х 10 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха
Дата и время проведения
01.09.2016 09:0001.09.2016 09:0001.09.2016 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП607532Дата и время проведения Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 152 Х 10 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха
Подведение итогов не позднее
30.09.2016 12:0030.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607532Подведение итогов не позднее Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 152 Х 10 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.09.201630.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607532Подведение итогов не позднее Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 152 Х 10 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата. Балашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предлагается к реализации Труба нержавеющая Марка стали: 12Х18Н10Т Б/ш, Г/Д Размер: 152 Х 10 мм. Год выпуска: 2011г. Состояние: неиспользуемые запасы с закрытого хранения, теплый склад, наличие сертификата.
Начальная цена
413,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2598,47 кг.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Балашиха, ул. Белякова, д.1 БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
25.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2598
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