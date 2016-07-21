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    Главная / Торги / Поставка товарно-материальных ценностей на ЛУС

    Поставка товарно-материальных ценностей на ЛУС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.07.2016 09:0021.07.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607522Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товарно-материальных ценностей на ЛУС ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП607522

    Уникальный номер закупки

    02-0128-16

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товарно-материальных ценностей на ЛУС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.07.2016 16:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Извещение (с изм.сроками)

    Документация (с изм.сроками)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Контактный телефон

    +7 34949 3-32-83

    Факс

    +7 34949 3-31-13

    Адрес электронной почты

    SeroglazovES@sngp.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Сероглазов Евгений Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Закупки и тендеры Услуги по перевозке грузов внутренним водным транспортом

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товарно-материальных ценностей на ЛУС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.07.2016 09:00 GMT +321.07.2016 09:0021.07.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607522Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товарно-материальных ценностей на ЛУС ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11

    Дата и время вскрытия заявок

    21.07.2016 09:0021.07.2016 09:0021.07.2016 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607522Дата и время вскрытия заявок Поставка товарно-материальных ценностей на ЛУС ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11

    Подведение итогов не позднее

    22.07.2016 15:0022.07.2016 15:0022.07.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607522Подведение итогов не позднее Поставка товарно-материальных ценностей на ЛУС ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.07.201622.07.2016 15:0022.07.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607522Подведение итогов не позднее Поставка товарно-материальных ценностей на ЛУС ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товарно-материальных ценностей на ЛУС

    Начальная цена

    1 770 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о запросе предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о запросе предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.40

    Деятельность внутреннего водного грузового транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка товарно-материальных ценностей на ЛУС"

    Кол-во: 0

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