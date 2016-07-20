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    Главная / Торги / Запрос на поставку молотовых поковок в черном виде

    Запрос на поставку молотовых поковок в черном виде

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.07.2016 11:0020.07.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607518Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку молотовых поковок в черном виде сталей 40х, 34хн1ма, 35, 20, 45, 38хн3мфа и др.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП607518

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос на поставку молотовых поковок в черном виде

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.07.2016 16:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-83

    Факс

    Адрес электронной почты

    Tatyana.Petrova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Петрова Татьяна Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилированию листового металла

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку молотовых поковок в черном виде сталей 40х, 34хн1ма, 35, 20, 45, 38хн3мфа и др.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.07.2016 11:00 GMT +320.07.2016 11:0020.07.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607518Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку молотовых поковок в черном виде сталей 40х, 34хн1ма, 35, 20, 45, 38хн3мфа и др.Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    20.07.2016 11:0020.07.2016 11:0020.07.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607518Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку молотовых поковок в черном виде сталей 40х, 34хн1ма, 35, 20, 45, 38хн3мфа и др.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    05.08.2016 11:0005.08.2016 11:0005.08.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607518Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку молотовых поковок в черном виде сталей 40х, 34хн1ма, 35, 20, 45, 38хн3мфа и др.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.08.201605.08.2016 11:0005.08.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607518Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку молотовых поковок в черном виде сталей 40х, 34хн1ма, 35, 20, 45, 38хн3мфа и др.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку молотовых поковок в черном виде сталей 40х, 34хн1ма, 35, 20, 45, 38хн3мфа и др.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    25.50.1

    Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно извещения"

    Кол-во: 0

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