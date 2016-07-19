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    Главная / Торги / Поставка офисной мебели

    Поставка офисной мебели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.07.2016 09:3019.07.2016 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603879494Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной мебелиАдминистративные Округа г. МосквыПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31603879494

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка офисной мебели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.07.2016 16:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация и Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ МОЭК
    Все закупки и тендеры ЦТП МОЭК

    Юридический адрес

    125284, Российская Федерация, Москва, Административные Округа Г Москвы/, Шоссе Хорошевское, 16

    Почтовый адрес

    125284, Российская Федерация, Москва, Административные Округа Г Москвы/, Шоссе Хорошевское, 16

    Контактный телефон

    +7 495 276-13-07 доб. 2569

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Alekseev_I_M@ctp-moek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексеев Юрий Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Административные Округа г. Москвы

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле офисной мебелью

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка офисной мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.07.2016 09:30 GMT +319.07.2016 09:3019.07.2016 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603879494Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной мебелиАдминистративные Округа г. Москвы

    Дата и время вскрытия заявок

    19.07.2016 09:3019.07.2016 09:3019.07.2016 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603879494Дата и время вскрытия заявок Поставка офисной мебелиАдминистративные Округа г. Москвы

    Подведение итогов не позднее

    21.07.2016 23:0021.07.2016 23:0021.07.2016 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603879494Подведение итогов не позднее Поставка офисной мебелиАдминистративные Округа г. Москвы

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    21.07.201621.07.2016 23:0021.07.2016 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603879494Подведение итогов не позднее Поставка офисной мебелиАдминистративные Округа г. Москвы

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисной мебели

    Начальная цена

    2 513 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЦТП МОЭК
    Все закупки и тендеры ЦТП МОЭК

    Адрес местонахождения

    125284, Российская Федерация, Москва, Административные Округа Г Москвы/, Шоссе Хорошевское, 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    46.65

    Торговля оптовая офисной мебелью

    Документация лота

    Документация и Извещение

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка офисной мебели"

    Кол-во: 17

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