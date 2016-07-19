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Номер извещения
31603879494
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка офисной мебели
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.07.2016 16:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125284, Российская Федерация, Москва, Административные Округа Г Москвы/, Шоссе Хорошевское, 16
Почтовый адрес
125284, Российская Федерация, Москва, Административные Округа Г Москвы/, Шоссе Хорошевское, 16
Контактный телефон
+7 495 276-13-07 доб. 2569
Факс
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Адрес электронной почты
Alekseev_I_M@ctp-moek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеев Юрий Михайлович
Место рассмотрения предложений
Административные Округа г. Москвы
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка офисной мебели
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.07.2016 09:30 GMT +319.07.2016 09:3019.07.2016 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603879494Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной мебелиАдминистративные Округа г. Москвы
Дата и время вскрытия заявок
19.07.2016 09:3019.07.2016 09:3019.07.2016 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603879494Дата и время вскрытия заявок Поставка офисной мебелиАдминистративные Округа г. Москвы
Подведение итогов не позднее
21.07.2016 23:0021.07.2016 23:0021.07.2016 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603879494Подведение итогов не позднее Поставка офисной мебелиАдминистративные Округа г. Москвы
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка офисной мебели
Начальная цена
2 513 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЦТП МОЭК
Все закупки и тендеры ЦТП МОЭК
Адрес местонахождения
125284, Российская Федерация, Москва, Административные Округа Г Москвы/, Шоссе Хорошевское, 16
Отсутствуют
46.65
Документация лота
Кол-во: 17
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