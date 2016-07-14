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Номер извещения
ГП607516
Уникальный номер закупки
1743
Наименование закупки
Поставка на объект: поставка Сэндвич панелей и нащельника завода теплант г. Самара.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.07.2016 16:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 205
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
andrey.cherednichenko@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Чередниченко Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Сэндвич панелей и нащельника завода теплант.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.07.2016 15:00 GMT +314.07.2016 15:0014.07.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607516Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Сэндвич панелей и нащельника завода теплант.Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
14.07.2016 15:0014.07.2016 15:0014.07.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607516Дата и время вскрытия заявок Поставка Сэндвич панелей и нащельника завода теплант.Домодедово
Подведение итогов не позднее
28.07.2016 12:3028.07.2016 12:3028.07.2016 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607516Подведение итогов не позднее Поставка Сэндвич панелей и нащельника завода теплант.Домодедово
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Сэндвич панелей и нащельника завода теплант.
Начальная цена
4 023 167,57
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Цена указана с доставкой/Срок поставки 14 дней после подписания протокола.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 419
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