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    Главная / Торги / Поставка на объект: поставка Сэндвич панелей и нащельника завода теплант г. Самара.

    Поставка на объект: поставка Сэндвич панелей и нащельника завода теплант г. Самара.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.07.2016 15:0014.07.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607516Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Сэндвич панелей и нащельника завода теплант.ДомодедовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП607516

    Уникальный номер закупки

    1743

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка на объект: поставка Сэндвич панелей и нащельника завода теплант г. Самара.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.07.2016 16:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Наименование материала

    Наименование материала

    Наименование материала

    Наименование материала

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Юридический адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Почтовый адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Контактный телефон

    +7 495 660-91-91 доб. 205

    Факс

    +7 495 660-91-91

    Адрес электронной почты

    andrey.cherednichenko@mega-stroy.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Чередниченко Андрей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Домодедово

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Сэндвич панелей и нащельника завода теплант.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.07.2016 15:00 GMT +314.07.2016 15:0014.07.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607516Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Сэндвич панелей и нащельника завода теплант.Домодедово

    Дата и время вскрытия заявок

    14.07.2016 15:0014.07.2016 15:0014.07.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607516Дата и время вскрытия заявок Поставка Сэндвич панелей и нащельника завода теплант.Домодедово

    Подведение итогов не позднее

    28.07.2016 12:3028.07.2016 12:3028.07.2016 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607516Подведение итогов не позднее Поставка Сэндвич панелей и нащельника завода теплант.Домодедово

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    28.07.201628.07.2016 12:3028.07.2016 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607516Подведение итогов не позднее Поставка Сэндвич панелей и нащельника завода теплант.Домодедово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Сэндвич панелей и нащельника завода теплант.

    Начальная цена

    4 023 167,57

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена указана с доставкой/Срок поставки 14 дней после подписания протокола.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Адрес местонахождения

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сэндвичпанель и нащельники "

    Кол-во: 419

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