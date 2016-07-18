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    Главная / Торги / ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку феррохрома ФХ800А (ФХ850А)

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку феррохрома ФХ800А (ФХ850А)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.07.2016 07:3018.07.2016 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607514Дата и время окончания срока приема заявок Феррохром ФХ800А(850А) ГОСТ 4757-91, фр.5-50 (содержание азота N≤0,08%, кобальта Со≤0,02%, свинца Pb ≤ 0,01%, меди Cu≤ 0,15%;)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП607514

    Уникальный номер закупки

    55/16

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку феррохрома ФХ800А (ФХ850А)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.07.2016 15:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-82-65

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Aleksey.Gavrilov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаврилов Алексей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Феррохром ФХ800А(850А) ГОСТ 4757-91, фр.5-50 (содержание азота N≤0,08%, кобальта Со≤0,02%, свинца Pb ≤ 0,01%, меди Cu≤ 0,15%;)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.07.2016 07:30 GMT +318.07.2016 07:3018.07.2016 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607514Дата и время окончания срока приема заявок Феррохром ФХ800А(850А) ГОСТ 4757-91, фр.5-50 (содержание азота N≤0,08%, кобальта Со≤0,02%, свинца Pb ≤ 0,01%, меди Cu≤ 0,15%;)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    18.07.2016 07:3018.07.2016 07:3018.07.2016 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607514Дата и время вскрытия заявок Феррохром ФХ800А(850А) ГОСТ 4757-91, фр.5-50 (содержание азота N≤0,08%, кобальта Со≤0,02%, свинца Pb ≤ 0,01%, меди Cu≤ 0,15%;)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201630.09.2016 23:0030.09.2016 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607514Подведение итогов не позднее Феррохром ФХ800А(850А) ГОСТ 4757-91, фр.5-50 (содержание азота N≤0,08%, кобальта Со≤0,02%, свинца Pb ≤ 0,01%, меди Cu≤ 0,15%;)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Феррохром ФХ800А(850А) ГОСТ 4757-91, фр.5-50 (содержание азота N≤0,08%, кобальта Со≤0,02%, свинца Pb ≤ 0,01%, меди Cu≤ 0,15%;)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    180 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    железнодорожным транспортом в крытом или полувагоне по реквизитам Грузополучателя: Окт. ж/д – код 01, станция Колпино – код станции 031600, Грузополучатель – ООО «ОМЗ-Спецсталь», код получателя 9488, ОКПО 33902054. - автотранспортом по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы, дом б/н., литер ИК, ООО «ОМЗ-Спецсталь», склад №20.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    График поставки товара по лотамавгуст 2016 - сентябрь 2016 (по заявке)Условия поставки товара по лотам, формирование цены и осуществление платежей "Все расходы по упаковке, доставке включены в стоимость товара. Оплата за фактически поставленный товар в течение 90 календарных дней."
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Феррохром ФХ800(850)А"

    Кол-во: 180

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