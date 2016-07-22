www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31603879334
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка технологического оборудования (система: градирня) для объекта строительства
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
12.07.2016 16:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-89
Факс
+7 495 276-29-89
Адрес электронной почты
opkp@almaz-anteystroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дроздова Валентина Михайловна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул Верейская. 41 ООО "Алмаз-Антей Строй"
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка технологического оборудования (система: градирня) для объекта строительства
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.07.2016 08:00 GMT +322.07.2016 08:0022.07.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603879334Дата и время окончания срока приема заявок Поставка технологического оборудования (система: градирня) для объекта строительства г. Москва, ул Верейская. 41 ООО "Алмаз-Антей Строй"
Дата и время вскрытия заявок
22.07.2016 08:0022.07.2016 08:0022.07.2016 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603879334Дата и время вскрытия заявок Поставка технологического оборудования (система: градирня) для объекта строительства г. Москва, ул Верейская. 41 ООО "Алмаз-Антей Строй"
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технологического оборудования (система: градирня) для объекта строительства
Начальная цена
129 458,36
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Нижний НовгородРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Отсутствуют
46.69.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.