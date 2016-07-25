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Номер извещения
ГП607513
Уникальный номер закупки
21/ГЭС-НН /12.07.2016/ЗКэ/18-02
Наименование закупки
Приобретение тормозных колодок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
12.07.2016 15:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский, Кстово, Шоссе Центральное, 1
Почтовый адрес
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский, Кстово, Шоссе Центральное, 1
Контактный телефон
+7 83145 9-48-25 доб. 1153
Факс
+7 83145 9-48-25
Адрес электронной почты
n.bagaeva@nnov.gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Багаева Наталья Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Кстовский
Закупки и тендеры Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Приобретение тормозных колодок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.07.2016 13:30 GMT +325.07.2016 13:3025.07.2016 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607513Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение тормозных колодок Кстовский
Дата и время вскрытия заявок
25.07.2016 13:3025.07.2016 13:3025.07.2016 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607513Дата и время вскрытия заявок Приобретение тормозных колодок Кстовский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение тормозных колодок
Начальная цена
200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с условиями проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
607650, Нижегородская область, г.Кстово-13, Промзона, склад ООО "ГЭС-НН"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский, Кстово, Шоссе Центральное, 1
Отсутствуют
29.32.3
Документация лота
Кол-во: 0
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