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Номер извещения
31603878872
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗЦК-206 (ЭЛ) на право заключения договора на поставку приборов КИПиА (иностранного производства).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
12.07.2016 15:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, Свердловская область, , Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 43а
Почтовый адрес
620075, Свердловская область, , Екатеринбург, ул. Царская, д. 6
Контактный телефон
+7 343 371-47-75
Факс
+7 343 371-47-75
Адрес электронной почты
orkolmikova@vodokanalekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ванцова Оксана Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка приборов КИПиА (иностранного производства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.07.2016 14:00 GMT +325.07.2016 14:0025.07.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603878872Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приборов КИПиА (иностранного производства)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
26.07.2016 13:0026.07.2016 13:0026.07.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603878872Дата и время вскрытия заявок Поставка приборов КИПиА (иностранного производства)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка приборов КИПиА (иностранного производства)
Начальная цена
691 181,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
18 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Выборка товара со склада Поставщика, расположенного в пределах г. Екатеринбурга. Возможна доставка до склада Покупателя за счет Поставщика без увеличения стоимости товара.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП Водоканал
Все закупки и тендеры МУП Водоканал
Адрес местонахождения
620075, Свердловская область, , Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 43а
620075, Свердловская область, , Екатеринбург, ул. Царская, д. 6
Отсутствуют
26.11
Документация лота
Кол-во: 18
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