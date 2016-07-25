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    Главная / Торги / ЗЦК-206 (ЭЛ) на право заключения договора на поставку приборов КИПиА (иностранного производства).

    ЗЦК-206 (ЭЛ) на право заключения договора на поставку приборов КИПиА (иностранного производства).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.07.2016 14:0025.07.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603878872Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приборов КИПиА (иностранного производства)ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31603878872

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗЦК-206 (ЭЛ) на право заключения договора на поставку приборов КИПиА (иностранного производства).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.07.2016 15:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    изменения

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства
    Все закупки и тендеры МУП Водоканал

    Юридический адрес

    620075, Свердловская область, , Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 43а

    Почтовый адрес

    620075, Свердловская область, , Екатеринбург, ул. Царская, д. 6

    Контактный телефон

    +7 343 371-47-75

    Факс

    +7 343 371-47-75

    Адрес электронной почты

    orkolmikova@vodokanalekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ванцова Оксана Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Компоненты электронные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка приборов КИПиА (иностранного производства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.07.2016 14:00 GMT +325.07.2016 14:0025.07.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603878872Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приборов КИПиА (иностранного производства)Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    26.07.2016 13:0026.07.2016 13:0026.07.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603878872Дата и время вскрытия заявок Поставка приборов КИПиА (иностранного производства)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.07.201626.07.2016 13:0026.07.2016 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603878872Подведение итогов не позднее Поставка приборов КИПиА (иностранного производства)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка приборов КИПиА (иностранного производства)

    Начальная цена

    691 181,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    18 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Выборка товара со склада Поставщика, расположенного в пределах г. Екатеринбурга. Возможна доставка до склада Покупателя за счет Поставщика без увеличения стоимости товара.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется отдельными партиями на основании письменных заявок Покупателя. Оплата товара в размере 100%, производится Покупателем после выставления счета (предварительная оплата).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП Водоканал
    Все закупки и тендеры МУП Водоканал

    Адрес местонахождения

    620075, Свердловская область, , Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 43а

    620075, Свердловская область, , Екатеринбург, ул. Царская, д. 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    26.11

    Производство элементов электронной аппаратуры

    Документация лота

    изменения

    29.09.2016

    документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка приборов КИПиА (иностранного производства)"

    Кол-во: 18

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