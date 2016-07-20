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    Главная / Торги / Выполнение кадастровых работ

    Выполнение кадастровых работ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.07.2016 12:0020.07.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603879109Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение кадастровых работг. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31603879109

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение кадастровых работ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.07.2016 15:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Котировочная документация-76ЭЗК2016

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Юридический адрес

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    Почтовый адрес

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Контактный телефон

    +7 812 429-49-24 доб. 225

    Факс

    +7 812 429-49-24

    Адрес электронной почты

    m.pronina@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Келюх Мария Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение кадастровых работ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.07.2016 12:00 GMT +320.07.2016 12:0020.07.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603879109Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение кадастровых работг. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    20.07.2016 12:0020.07.2016 12:0020.07.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603879109Дата и время вскрытия заявок Выполнение кадастровых работг. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.07.201621.07.2016 16:0021.07.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603879109Подведение итогов не позднее Выполнение кадастровых работг. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение кадастровых работ

    Начальная цена

    1 925 760,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок (информационной карте).Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Мурманская область, Печенгский район, населенный пункт Верхнее Луостари, д. б/н, литер Б Мурманская область, Печенгский район, населенный пункт Спутник, д. б/н, литер ББ, в/г № 42 Мурманская область , город Оленегорск-8 , д. б/н, литер А, в/г № 68, в/ч №36226 Мурманская область , город Оленегорск-2, д. б/н, литер ВТ, в/г № 102 Мурманская область, город Оленегорск-2, д. б/н, литер АЕ, в/г № 102 Мурманская область , город Полярный, д. б/н, литер Б Мурманская область , город Заозерск, д. б/н, литер А Мурманская область , город Североморск, д. б/н, литер АЖ, в/г № 8 Мурманская область , город Североморск,д. б/н, литер Б, Б1,в/г № 2 Мурманская область , город Островной, улица Обсерваторная, д. б/н, литер А, А1 Мурманская область, Кольский район, населенный пункт Зверосовхоз, д. б/н, литер Б, в/г № 18,в/ч №40780 Мурманская область, Печенгский район, населенный пункт Лиинахамари, д. б/н, литер Б Мурманская область , город Североморск, д. б/н, литер Б, в/г № 7 Мурманская область , город Островной, улица Обсерваторная, д. б/н, литер А Мурманская область , город Заозерск,д. б/н, литер А Мурманская область , город Заозерск, д. б/н, литер А Мурманская область, Печенгский район, сельское поселение Корзуново, улица Печенгская, д. б/н, литер АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата выполненных работ осуществляется поэтапно. Стоимость по каждому этапу выполнения кадастровых работ в отношении земельных участков определяется в соответствии с Приложением № 4 к Договору. Заказчик обязуется оплачивать поэтапно выполненные в соответствии с Приложением №3 (Задание) и Приложением № 2 (Техническое задание) и принятые от Подрядчика по акту сдачи-приемки работы в течение 5 (пяти) банковских дней с даты их подписания и предоставления Подрядчиком соответствующего счета, счет-фактуры.Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.7

    Кадастровая деятельность

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение кадастровых работ"

    Кол-во: 17

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