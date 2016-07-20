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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31603879109
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение кадастровых работ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
12.07.2016 15:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
Почтовый адрес
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Контактный телефон
+7 812 429-49-24 доб. 225
Факс
+7 812 429-49-24
Адрес электронной почты
m.pronina@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Келюх Мария Анатольевна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение кадастровых работ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.07.2016 12:00 GMT +320.07.2016 12:0020.07.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603879109Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение кадастровых работг. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
20.07.2016 12:0020.07.2016 12:0020.07.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603879109Дата и время вскрытия заявок Выполнение кадастровых работг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение кадастровых работ
Начальная цена
1 925 760,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок (информационной карте).Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Мурманская область, Печенгский район, населенный пункт Верхнее Луостари, д. б/н, литер Б Мурманская область, Печенгский район, населенный пункт Спутник, д. б/н, литер ББ, в/г № 42 Мурманская область , город Оленегорск-8 , д. б/н, литер А, в/г № 68, в/ч №36226 Мурманская область , город Оленегорск-2, д. б/н, литер ВТ, в/г № 102 Мурманская область, город Оленегорск-2, д. б/н, литер АЕ, в/г № 102 Мурманская область , город Полярный, д. б/н, литер Б Мурманская область , город Заозерск, д. б/н, литер А Мурманская область , город Североморск, д. б/н, литер АЖ, в/г № 8 Мурманская область , город Североморск,д. б/н, литер Б, Б1,в/г № 2 Мурманская область , город Островной, улица Обсерваторная, д. б/н, литер А, А1 Мурманская область, Кольский район, населенный пункт Зверосовхоз, д. б/н, литер Б, в/г № 18,в/ч №40780 Мурманская область, Печенгский район, населенный пункт Лиинахамари, д. б/н, литер Б Мурманская область , город Североморск, д. б/н, литер Б, в/г № 7 Мурманская область , город Островной, улица Обсерваторная, д. б/н, литер А Мурманская область , город Заозерск,д. б/н, литер А Мурманская область , город Заозерск, д. б/н, литер А Мурманская область, Печенгский район, сельское поселение Корзуново, улица Печенгская, д. б/н, литер АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Отсутствуют
71.12.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 17
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