Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата выполненных работ осуществляется поэтапно. Стоимость по каждому этапу выполнения кадастровых работ в отношении земельных участков определяется в соответствии с Приложением № 4 к Договору. Заказчик обязуется оплачивать поэтапно выполненные в соответствии с Приложением №3 (Задание) и Приложением № 2 (Техническое задание) и принятые от Подрядчика по акту сдачи-приемки работы в течение 5 (пяти) банковских дней с даты их подписания и предоставления Подрядчиком соответствующего счета, счет-фактуры.Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.