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Номер извещения
ГП607508
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт металлических дымовых труб №9 (Н=16,5м) и №33 (Н=22м) от печей №9 (инв. №16544) и №33 (инв. №16603) термического цеха №15. Приведение ствола трубы в вертикальное положение (устранение крена надкровельной части)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.07.2016 14:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7102
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Igor.Fedorov2@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Федоров Игорь Николаевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Ремонт металлических дымовых труб №9 (Н=16,5м) и №33 (Н=22м) от печей №9 (инв. №16544) и №33 (инв. №16603) термического цеха №15. Приведение ствола трубы в вертикальное положение (устранение крена надкровельной части)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.07.2016 12:00 GMT +320.07.2016 12:0020.07.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607508Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт металлических дымовых труб №9 (Н=16,5м) и №33 (Н=22м) от печей №9 (инв. №16544) и №33 (инв. №16603) термического цеха №15. Приведение ствола трубы в вертикальное положение (устранение крена надкровельной части)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
20.07.2016 12:0020.07.2016 12:0020.07.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607508Дата и время вскрытия заявок Ремонт металлических дымовых труб №9 (Н=16,5м) и №33 (Н=22м) от печей №9 (инв. №16544) и №33 (инв. №16603) термического цеха №15. Приведение ствола трубы в вертикальное положение (устранение крена надкровельной части)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
23.08.2016 16:0023.08.2016 16:0023.08.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607508Подведение итогов не позднее Ремонт металлических дымовых труб №9 (Н=16,5м) и №33 (Н=22м) от печей №9 (инв. №16544) и №33 (инв. №16603) термического цеха №15. Приведение ствола трубы в вертикальное положение (устранение крена надкровельной части)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.08.201623.08.2016 16:0023.08.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607508Подведение итогов не позднее Ремонт металлических дымовых труб №9 (Н=16,5м) и №33 (Н=22м) от печей №9 (инв. №16544) и №33 (инв. №16603) термического цеха №15. Приведение ствола трубы в вертикальное положение (устранение крена надкровельной части)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт металлических дымовых труб №9 (Н=16,5м) и №33 (Н=22м) от печей №9 (инв. №16544) и №33 (инв. №16603) термического цеха №15. Приведение ствола трубы в вертикальное положение (устранение крена надкровельной части)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с утвержденным техническим заданием и отчетом заключения экспертизы промышленной безопасности
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Колпино, промышленная площадка ПАО "Ижорские заводы"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
24.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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