Выполнение работ по ремонту и обслуживанию мощных ИБП филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН»

Лот 1

Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и условиями настоящего Договора, а также другими требованиями, предъявляемыми к соответствующим работам действующими нормативными документами, выполнить работы по ремонту и обслуживанию мощных ИБП (инв.№№ С-050, ЗБ630, С-047, С-048, C-049, ЗБ1063, ЗБ1096, ЗБ2750 ,ЗБ4807, ЗБ5836, ЗБ5837, ЗБ6097, ЗБ6098, ЗБ6109, ЗБ6110, ЗБ6111, ЗБ6112, ЗБ6808, ЗБ3543, ЗБ5596, ЗБ3531, ЗБ3532, ЗБ3533) филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН» (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную настоящим Договором цену. Работы по Договору выполняются Подрядчиком из предоставленных им материалов, его силами и средствами, в соответствии с требованиями Договора. При этом Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. Увеличение объема оказываемых услуг по договору не более чем на 30% оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.