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Номер извещения
ГП607507
Уникальный номер закупки
59/2016
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту и обслуживанию мощных ИБП филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.07.2016 14:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Российская Федерация, Москва, ул. Велозаводская, дом 5
Почтовый адрес
194021, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 7, литера А
Контактный телефон
+7 812 383-79-83
Факс
+7 812 331-61-00
Адрес электронной почты
hermes@eoss.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом.7
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Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и условиями настоящего Договора, а также другими требованиями, предъявляемыми к соответствующим работам действующими нормативными документами, выполнить работы по ремонту и обслуживанию мощных ИБП (инв.№№ С-050, ЗБ630, С-047, С-048, C-049, ЗБ1063, ЗБ1096, ЗБ2750 ,ЗБ4807, ЗБ5836, ЗБ5837, ЗБ6097, ЗБ6098, ЗБ6109, ЗБ6110, ЗБ6111, ЗБ6112, ЗБ6808, ЗБ3543, ЗБ5596, ЗБ3531, ЗБ3532, ЗБ3533) филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН» (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную настоящим Договором цену. Работы по Договору выполняются Подрядчиком из предоставленных им материалов, его силами и средствами, в соответствии с требованиями Договора. При этом Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. Увеличение объема оказываемых услуг по договору не более чем на 30% оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.07.2016 12:00 GMT +322.07.2016 12:0022.07.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607507Дата и время окончания срока приема заявок Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и условиями настоящего Договора, а также другими требованиями, предъявляемыми к соответствующим работам действующими нормативными документами, выполнить работы по ремонту и обслуживанию мощных ИБП (инв.№№ С-050, ЗБ630, С-047, С-048, C-049, ЗБ1063, ЗБ1096, ЗБ2750 ,ЗБ4807, ЗБ5836, ЗБ5837, ЗБ6097, ЗБ6098, ЗБ6109, ЗБ6110, ЗБ6111, ЗБ6112, ЗБ6808, ЗБ3543, ЗБ5596, ЗБ3531, ЗБ3532, ЗБ3533) филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН» (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную настоящим Договором цену. Работы по Договору выполняются Подрядчиком из предоставленных им материалов, его силами и средствами, в соответствии с требованиями Договора. При этом Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. Увеличение объема оказываемых услуг по договору не более чем на 30% оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом.7
Дата и время вскрытия заявок
22.07.2016 13:0022.07.2016 13:0022.07.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607507Дата и время вскрытия заявок Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и условиями настоящего Договора, а также другими требованиями, предъявляемыми к соответствующим работам действующими нормативными документами, выполнить работы по ремонту и обслуживанию мощных ИБП (инв.№№ С-050, ЗБ630, С-047, С-048, C-049, ЗБ1063, ЗБ1096, ЗБ2750 ,ЗБ4807, ЗБ5836, ЗБ5837, ЗБ6097, ЗБ6098, ЗБ6109, ЗБ6110, ЗБ6111, ЗБ6112, ЗБ6808, ЗБ3543, ЗБ5596, ЗБ3531, ЗБ3532, ЗБ3533) филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН» (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную настоящим Договором цену. Работы по Договору выполняются Подрядчиком из предоставленных им материалов, его силами и средствами, в соответствии с требованиями Договора. При этом Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. Увеличение объема оказываемых услуг по договору не более чем на 30% оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом.7
Подведение итогов не позднее
25.07.2016 16:0025.07.2016 16:0025.07.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607507Подведение итогов не позднее Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и условиями настоящего Договора, а также другими требованиями, предъявляемыми к соответствующим работам действующими нормативными документами, выполнить работы по ремонту и обслуживанию мощных ИБП (инв.№№ С-050, ЗБ630, С-047, С-048, C-049, ЗБ1063, ЗБ1096, ЗБ2750 ,ЗБ4807, ЗБ5836, ЗБ5837, ЗБ6097, ЗБ6098, ЗБ6109, ЗБ6110, ЗБ6111, ЗБ6112, ЗБ6808, ЗБ3543, ЗБ5596, ЗБ3531, ЗБ3532, ЗБ3533) филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН» (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную настоящим Договором цену. Работы по Договору выполняются Подрядчиком из предоставленных им материалов, его силами и средствами, в соответствии с требованиями Договора. При этом Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. Увеличение объема оказываемых услуг по договору не более чем на 30% оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом.7
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.07.201625.07.2016 16:0025.07.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607507Подведение итогов не позднее Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и условиями настоящего Договора, а также другими требованиями, предъявляемыми к соответствующим работам действующими нормативными документами, выполнить работы по ремонту и обслуживанию мощных ИБП (инв.№№ С-050, ЗБ630, С-047, С-048, C-049, ЗБ1063, ЗБ1096, ЗБ2750 ,ЗБ4807, ЗБ5836, ЗБ5837, ЗБ6097, ЗБ6098, ЗБ6109, ЗБ6110, ЗБ6111, ЗБ6112, ЗБ6808, ЗБ3543, ЗБ5596, ЗБ3531, ЗБ3532, ЗБ3533) филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН» (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную настоящим Договором цену. Работы по Договору выполняются Подрядчиком из предоставленных им материалов, его силами и средствами, в соответствии с требованиями Договора. При этом Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. Увеличение объема оказываемых услуг по договору не более чем на 30% оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом.7
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и условиями настоящего Договора, а также другими требованиями, предъявляемыми к соответствующим работам действующими нормативными документами, выполнить работы по ремонту и обслуживанию мощных ИБП (инв.№№ С-050, ЗБ630, С-047, С-048, C-049, ЗБ1063, ЗБ1096, ЗБ2750 ,ЗБ4807, ЗБ5836, ЗБ5837, ЗБ6097, ЗБ6098, ЗБ6109, ЗБ6110, ЗБ6111, ЗБ6112, ЗБ6808, ЗБ3543, ЗБ5596, ЗБ3531, ЗБ3532, ЗБ3533) филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН» (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную настоящим Договором цену. Работы по Договору выполняются Подрядчиком из предоставленных им материалов, его силами и средствами, в соответствии с требованиями Договора. При этом Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. Увеличение объема оказываемых услуг по договору не более чем на 30% оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
Начальная цена
250 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием (Раздел VIII. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ» ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) документации о запросе предложений.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Работы выполняются на территории Заказчика: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал ОАО Корпорация Комета - НПЦ ОЭКН
Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - НПЦ ОЭКН
Адрес местонахождения
115280, Российская Федерация, Москва, ул. Велозаводская, дом 5
194021, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 7, литера А
Отсутствуют
27.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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