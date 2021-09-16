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Номер извещения
0132300001721000677
Уникальный номер закупки
0132300001721000677
Наименование закупки
Услуги по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) для нужд МБУ «Прометей Дзержинск» (692-ЗКЭФ-21-ТА) 0132300001721000677
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме (449-ФЗ)
Дата публикации
09.09.2021 16:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) для нужд МБУ «Прометей Дзержинск» (692-ЗКЭФ-21-ТА)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) для нужд МБУ «Прометей Дзержинск» (692-ЗКЭФ-21-ТА)
Начальная цена
14 324,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов