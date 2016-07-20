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    Главная / Торги / Поставка материалов и комплектующих к абразивно-струйному аппарату CONTRACOR DBS-200RC

    Поставка материалов и комплектующих к абразивно-струйному аппарату CONTRACOR DBS-200RC

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.07.2016 11:0820.07.2016 11:08Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607506Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов и комплектующих к абразивно-струйному аппарату CONTRACOR DBS-200RCМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП607506

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка материалов и комплектующих к абразивно-струйному аппарату CONTRACOR DBS-200RC

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.07.2016 13:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Техническое_задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Юридический адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Почтовый адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Контактный телефон

    +7 495 181-99-99 доб. 113

    Факс

    +7 499 724-20-20

    Адрес электронной почты

    A.Kozyrev@mrts-holding.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козырев Андрей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту прочего оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка материалов и комплектующих к абразивно-струйному аппарату CONTRACOR DBS-200RC

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.07.201626.07.2016 15:0026.07.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607506Подведение итогов не позднее Поставка материалов и комплектующих к абразивно-струйному аппарату CONTRACOR DBS-200RCМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов и комплектующих к абразивно-струйному аппарату CONTRACOR DBS-200RC

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Козыреву Андрею Владимировичу, тел.: +7 (495) 181 99 99, доб.113, e-mail: A.Kozyrev@mrts-holding.ru.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки – г. Архангельск, ул. Дрейера, 66.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1.Преимуществом будет являться оплата в течение 15 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика. 2. 30% аванс, 70% в течение 15 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика (При заключении договора стоимостью более 1 миллиона рублей и оплаты аванса, требуется банковская гарантия на всю сумму уплаченного аванса). Сроки поставки: 31.07.2016 г. (максимально сжатые).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «МРТС»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Адрес местонахождения

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    33.19

    Ремонт прочего оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сцепление байонетное для рукава п/с 38х54 мм, CQT-3 , металл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Рукав пескоструйный Extra Blast-32, 32*48 мм, бухта 40 метров"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Соплодержатель для рукава п/с 32х48 мм NHP-2 (HHP-2)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Рукав сжатого воздуха, 38мм х 51мм, Р.Д. 12 бар/ Д.Р. 36 бар, бухта 40м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Уплотнитель резиновый для сцепления байонетного для рукава п/с 38х54 мм, CQT3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Уплотнитель резиновый для сцепления NHP-2."

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Уплотнитель резиновый для сцепления CQT-2.,"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Сцепление байонетное для рукава п/с 32х48 мм, CQT-2 (ЦКТ-2), металл"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Соплодержатель для рукава п/с 32х48 мм, NHP-2 (ННР-2)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Дозатор абразива шиберного типа 1 1/4" FSV"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Тройник 45, 1 1/4" (МММ), обрезиненный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Тройник 90, 1 1/4" (МММ), обрезиненный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Сгон 1 1/4" с резьбой с двух сторон"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Сгон 1" с резьбой с двух сторон"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Сгон 3/4" с резьбой с двух сторон"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Сгон 1/2" с резьбой с двух сторон"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Тройник 90° с внутренней резьбой 3/4""

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Тройник 90° с внутренней резьбой 1/2""

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Муфта с накидной гайкой, 1, 1/4" (ММ)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Муфта с накидной гайкой 1""

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Муфта с накидной гайкой 3/4" (ММ)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Кран шаровый , 3/4""

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Кран шаровый 1/2""

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Хомут стальной УСИЛЕННЫЙ Ø 16-29 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Хомут стальной УСИЛЕННЫЙ Ø 29-31 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 26"

    "Хомут стальной УСИЛЕННЫЙ Ø 31-34 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 27"

    "Хомут стальной УСИЛЕННЫЙ Ø 37-47 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 28"

    "Хомут стальной УСИЛЕННЫЙ Ø 47-51 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 29"

    "Ниппель 1 1/4" (ПП), обрезиненный"

    Кол-во: 40

    "Позиция 30"

    "Пелерина в сборе для шлема Comfort."

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Защелка для рамки шлема Comfort."

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Стекло наруж для шлема Comfort , 4мм х 160мм х 120мм"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 33"

    "Хомут шарнирный NORMAй Ø 8- 16 мм ширина 18мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 34"

    "Хомут шарнирный NORMAй Ø 16-29 мм ширина 18мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 35"

    "Хомут шарнирный NORMAй Ø 29-31 мм ширина 18мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 36"

    "Хомут шарнирный NORMAй Ø 31-34 мм ширина 18мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 37"

    "Хомут шарнирный NORMAй Ø 34-37 мм ширина 18мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 38"

    "Хомут шарнирный NORMAй Ø 37-47 мм ширина 20мм"

    Кол-во: 45

    "Позиция 39"

    "Хомут шарнирный NORMAй Ø 47-51 мм ширина 20мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 40"

    "Хомут шарнирный NORMAй Ø 51-55 мм ширина 20мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 41"

    "Сцепление быстросъемное FCA-F (ФСА-Ф) 9мм, для возд., рукава, "М""

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Сцепление быстросъемное FCA-М (ФСА-М) 9мм, для возд.рукава, "П""

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Фильтр воздуха дыхания, BAF-1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "Картридж сменный для воздушного фильтра BAF-К"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "Тройник 90° с внутренней резьбой 1""

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Муфта с накидной гайкой 1/2""

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Кран шаровый , 1, 1/4" (ПП)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Кран шаровый, 1" (ПМ)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Хомут стальной УСИЛЕННЫЙ Ø 34-37 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 50"

    "Рукав сжатого воздуха, 19мм х 28мм,WF 10. бар/ В.Р. 30 , бухта 40м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Сопло Вентури, СTC-9,5, d=9,5мм, Аl/РU оболочка, карбид вольфрама"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "Угольник 90°, 3/4" (ПМ) ,отвод чугунный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Уплотнитель резиновый для CQT-1/CQT-2/CFT"

    Кол-во: 200

    "Позиция 54"

    "Уплотнитель резиновый для NHP"

    Кол-во: 200

    "Позиция 55"

    "Стекло внутренее (платик) для шлема Comfort."

    Кол-во: 700

    "Позиция 56"

    "Шлем абразивоструйщика (Comfort)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Рамка окна для шлема Comfort"

    Кол-во: 10

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