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    Главная / Торги / Поставка инструментов, комплектующих и запасных частей фирмы Pramet, Mircona в 2014г.

    Поставка инструментов, комплектующих и запасных частей фирмы Pramet, Mircona в 2014г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2014 12:0005.03.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП402173Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментов, комплектующих и запасных частей фирмы Pramet в 2014г.Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП402173

    Уникальный номер закупки

    4

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инструментов, комплектующих и запасных частей фирмы Pramet, Mircona в 2014г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.02.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Конкурсная документация

    Уведомление о внесении изменений в Конкурсную документацию

    Конкурсная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество РЭП Холдинг
    Все закупки и тендеры АО РЭПХ

    Юридический адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ

    Почтовый адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ

    Контактный телефон

    +7 812 448-22-09 доб. 3048

    Факс

    +7 812 412-64-84

    Адрес электронной почты

    d.vedernikova@reph.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ведерникова Дарья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструментов, комплектующих и запасных частей фирмы Pramet в 2014г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2014 12:00 GMT +305.03.2014 12:0005.03.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП402173Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментов, комплектующих и запасных частей фирмы Pramet в 2014г.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    05.03.2014 12:0005.03.2014 12:0005.03.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП402173Дата и время вскрытия заявок Поставка инструментов, комплектующих и запасных частей фирмы Pramet в 2014г.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    14.03.2014 15:0014.03.2014 15:0014.03.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП402173Подведение итогов не позднее Поставка инструментов, комплектующих и запасных частей фирмы Pramet в 2014г.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.03.201414.03.2014 15:0014.03.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП402173Подведение итогов не позднее Поставка инструментов, комплектующих и запасных частей фирмы Pramet в 2014г.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструментов, комплектующих и запасных частей фирмы Pramet в 2014г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиям, которые содержатся в Конкурсной документации к данному лоту. Коммерческие предложения принимаются в отсканированном виде (на официальном бланке организации, заверенные печатью организации и подписью руководителя) посредством ЭТП ГПБ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Допустимые условия оплаты: 1. Платеж в размере 100% от стоимости поставляемой продукции производится Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после поставки; 2. Аванс в размере 10% от стоимости поставляемой продукции, 90% производится Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после поставки. Условия, указанные в п.1 настоящего раздела, будут являться конкурентным преимуществом участника.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям, которые содержатся в Конкурсной документации к данному лоту. Коммерческие предложения принимаются в отсканированном виде (на официальном бланке организации, заверенные печатью организации и подписью руководителя) посредством ЭТП ГПБ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РЭПХ
    Все закупки и тендеры АО РЭПХ

    Адрес местонахождения

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.54

    Оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием

    Документация лота

    Конкурсная документация

    29.09.2016

    Уведомление о внесении изменений в Конкурсную документацию

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Поставка инструментов, комплектующих и запасных частей фирмы Mircona в 2014г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2014 12:00 GMT +305.03.2014 12:0005.03.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП402173Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментов, комплектующих и запасных частей фирмы Mircona в 2014г.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    05.03.2014 12:0005.03.2014 12:0005.03.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП402173Дата и время вскрытия заявок Поставка инструментов, комплектующих и запасных частей фирмы Mircona в 2014г.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    14.03.2014 15:0014.03.2014 15:0014.03.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП402173Подведение итогов не позднее Поставка инструментов, комплектующих и запасных частей фирмы Mircona в 2014г.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.03.201414.03.2014 15:0014.03.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП402173Подведение итогов не позднее Поставка инструментов, комплектующих и запасных частей фирмы Mircona в 2014г.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструментов, комплектующих и запасных частей фирмы Mircona в 2014г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиям, которые содержатся в Конкурсной документации к данному лоту. Коммерческие предложения принимаются в отсканированном виде (на официальном бланке организации, заверенные печатью организации и подписью руководителя) посредством ЭТП ГПБ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Допустимые условия оплаты: 1. Платеж в размере 100% от стоимости поставляемой продукции производится Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после поставки; 2. Аванс в размере 10% от стоимости поставляемой продукции, 90% производится Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после поставки. Условия, указанные в п.1 настоящего раздела, будут являться конкурентным преимуществом участника.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям, которые содержатся в Конкурсной документации к данному лоту. Коммерческие предложения принимаются в отсканированном виде (на официальном бланке организации, заверенные печатью организации и подписью руководителя) посредством ЭТП ГПБ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РЭПХ
    Все закупки и тендеры АО РЭПХ

    Адрес местонахождения

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.54

    Оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием

    Документация лота

    Конкурсная документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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