www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП402173
Уникальный номер закупки
4
Наименование закупки
Поставка инструментов, комплектующих и запасных частей фирмы Pramet, Mircona в 2014г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.02.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Контактный телефон
+7 812 448-22-09 доб. 3048
Факс
+7 812 412-64-84
Адрес электронной почты
d.vedernikova@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ведерникова Дарья Викторовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка инструментов, комплектующих и запасных частей фирмы Pramet в 2014г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2014 12:00 GMT +305.03.2014 12:0005.03.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП402173Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментов, комплектующих и запасных частей фирмы Pramet в 2014г.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
05.03.2014 12:0005.03.2014 12:0005.03.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП402173Дата и время вскрытия заявок Поставка инструментов, комплектующих и запасных частей фирмы Pramet в 2014г.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
14.03.2014 15:0014.03.2014 15:0014.03.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП402173Подведение итогов не позднее Поставка инструментов, комплектующих и запасных частей фирмы Pramet в 2014г.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инструментов, комплектующих и запасных частей фирмы Pramet в 2014г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям, которые содержатся в Конкурсной документации к данному лоту. Коммерческие предложения принимаются в отсканированном виде (на официальном бланке организации, заверенные печатью организации и подписью руководителя) посредством ЭТП ГПБ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Допустимые условия оплаты: 1. Платеж в размере 100% от стоимости поставляемой продукции производится Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после поставки; 2. Аванс в размере 10% от стоимости поставляемой продукции, 90% производится Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после поставки. Условия, указанные в п.1 настоящего раздела, будут являться конкурентным преимуществом участника.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Отсутствуют
51.54
Документация лота
Поставка инструментов, комплектующих и запасных частей фирмы Mircona в 2014г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2014 12:00 GMT +305.03.2014 12:0005.03.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП402173Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментов, комплектующих и запасных частей фирмы Mircona в 2014г.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
05.03.2014 12:0005.03.2014 12:0005.03.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП402173Дата и время вскрытия заявок Поставка инструментов, комплектующих и запасных частей фирмы Mircona в 2014г.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
14.03.2014 15:0014.03.2014 15:0014.03.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП402173Подведение итогов не позднее Поставка инструментов, комплектующих и запасных частей фирмы Mircona в 2014г.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инструментов, комплектующих и запасных частей фирмы Mircona в 2014г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям, которые содержатся в Конкурсной документации к данному лоту. Коммерческие предложения принимаются в отсканированном виде (на официальном бланке организации, заверенные печатью организации и подписью руководителя) посредством ЭТП ГПБ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Допустимые условия оплаты: 1. Платеж в размере 100% от стоимости поставляемой продукции производится Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после поставки; 2. Аванс в размере 10% от стоимости поставляемой продукции, 90% производится Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после поставки. Условия, указанные в п.1 настоящего раздела, будут являться конкурентным преимуществом участника.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Отсутствуют
51.54
Документация лота
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.