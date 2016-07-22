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Номер извещения
ГП607504
Уникальный номер закупки
278-562/16
Наименование закупки
Поставка поковок для заказов 2010.645, 647.05
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.07.2016 12:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-07-34
Факс
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Адрес электронной почты
a.v.shamanaev@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шаманаев Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилированию листового металла; услуги по производству изделий методом порошковой металлургии
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка поковок для заказов 2010.645, 647.05
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.07.2016 17:00 GMT +322.07.2016 17:0022.07.2016 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607504Дата и время окончания срока приема заявок Поставка поковок для заказов 2010.645, 647.05Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.07.2016 17:0022.07.2016 17:0022.07.2016 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607504Дата и время вскрытия заявок Поставка поковок для заказов 2010.645, 647.05Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.07.2016 15:0031.07.2016 15:0031.07.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607504Подведение итогов не позднее Поставка поковок для заказов 2010.645, 647.05Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка поковок для заказов 2010.645, 647.05
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с запросом
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО УралхиммашРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
25.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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