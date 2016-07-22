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    Главная / Торги / Поставка поковок для заказов 2010.645, 647.05

    Поставка поковок для заказов 2010.645, 647.05

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.07.2016 17:0022.07.2016 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607504Дата и время окончания срока приема заявок Поставка поковок для заказов 2010.645, 647.05ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП607504

    Уникальный номер закупки

    278-562/16

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка поковок для заказов 2010.645, 647.05

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.07.2016 12:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Поставка поковок для заказов 2010.645, 647.05

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-07-34

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    a.v.shamanaev@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шаманаев Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилированию листового металла; услуги по производству изделий методом порошковой металлургии

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка поковок для заказов 2010.645, 647.05

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.07.2016 17:00 GMT +322.07.2016 17:0022.07.2016 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607504Дата и время окончания срока приема заявок Поставка поковок для заказов 2010.645, 647.05Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    22.07.2016 17:0022.07.2016 17:0022.07.2016 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607504Дата и время вскрытия заявок Поставка поковок для заказов 2010.645, 647.05Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2016 15:0031.07.2016 15:0031.07.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607504Подведение итогов не позднее Поставка поковок для заказов 2010.645, 647.05Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201631.07.2016 15:0031.07.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607504Подведение итогов не позднее Поставка поковок для заказов 2010.645, 647.05Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка поковок для заказов 2010.645, 647.05

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с запросом

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО УралхиммашРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    срок поставки 20.08.2016 доставка покупателю сертификат должен быть на двух языках: русский и английский
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    25.5

    Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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