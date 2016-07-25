работы по ремонту систем громкоговорящей связи корпуса 26 филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН»

Лот 1

Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) и условиями Договора, а также другими требованиями, предъявляемыми к соответствующим работам действующими нормативными документами, выполнить работы по ремонту систем громкоговорящей связи (инв.№ ЗД-001) корпуса 26 филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН» (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную Договором цену. Работы по Договору выполняются Подрядчиком из предоставленных им материалов, его силами и средствами, в соответствии с требованиями Договора и Предложением о качестве работ по Договору, представленным Подрядчиком в составе Заявки на участие в запросе предложений (Форма №5 ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ документации на проведение запроса предложений). При этом Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. Увеличение объема оказываемых услуг по договору не более чем на 30% оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.