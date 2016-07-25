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    Главная / Торги / работы по ремонту систем громкоговорящей связи корпуса 26 филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН»

    работы по ремонту систем громкоговорящей связи корпуса 26 филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.07.2016 12:0025.07.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607497Дата и время окончания срока приема заявок Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) и условиями Договора, а также другими требованиями, предъявляемыми к соответствующим работам действующими нормативными документами, выполнить работы по ремонту систем громкоговорящей связи (инв.№ ЗД-001) корпуса 26 филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН» (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную Договором цену. Работы по Договору выполняются Подрядчиком из предоставленных им материалов, его силами и средствами, в соответствии с требованиями Договора и Предложением о качестве работ по Договору, представленным Подрядчиком в составе Заявки на участие в запросе предложений (Форма №5 ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ документации на проведение запроса предложений). При этом Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. Увеличение объема оказываемых услуг по договору не более чем на 30% оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП607497

    Уникальный номер закупки

    58/2016

    Номер закупки

    Наименование закупки

    работы по ремонту систем громкоговорящей связи корпуса 26 филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.07.2016 11:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал открытого акционерного общества Корпорация космических систем специального назначения Комета - Научно-проектный Центр оптоэлектронных комплексов наблюдения
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - НПЦ ОЭКН

    Юридический адрес

    115280, Российская Федерация, Москва, ул. Велозаводская, дом 5

    Почтовый адрес

    194021, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 7, литера А

    Контактный телефон

    +7 812 331-63-93

    Факс

    +7 812 331-61-00

    Адрес электронной почты

    hermes@eoss.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колпинская Мария Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.7

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Работы электромонтажные

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) и условиями Договора, а также другими требованиями, предъявляемыми к соответствующим работам действующими нормативными документами, выполнить работы по ремонту систем громкоговорящей связи (инв.№ ЗД-001) корпуса 26 филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН» (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную Договором цену. Работы по Договору выполняются Подрядчиком из предоставленных им материалов, его силами и средствами, в соответствии с требованиями Договора и Предложением о качестве работ по Договору, представленным Подрядчиком в составе Заявки на участие в запросе предложений (Форма №5 ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ документации на проведение запроса предложений). При этом Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. Увеличение объема оказываемых услуг по договору не более чем на 30% оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.07.2016 12:00 GMT +325.07.2016 12:0025.07.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607497Дата и время окончания срока приема заявок Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) и условиями Договора, а также другими требованиями, предъявляемыми к соответствующим работам действующими нормативными документами, выполнить работы по ремонту систем громкоговорящей связи (инв.№ ЗД-001) корпуса 26 филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН» (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную Договором цену. Работы по Договору выполняются Подрядчиком из предоставленных им материалов, его силами и средствами, в соответствии с требованиями Договора и Предложением о качестве работ по Договору, представленным Подрядчиком в составе Заявки на участие в запросе предложений (Форма №5 ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ документации на проведение запроса предложений). При этом Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. Увеличение объема оказываемых услуг по договору не более чем на 30% оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.7

    Дата и время вскрытия заявок

    25.07.2016 13:0025.07.2016 13:0025.07.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607497Дата и время вскрытия заявок Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) и условиями Договора, а также другими требованиями, предъявляемыми к соответствующим работам действующими нормативными документами, выполнить работы по ремонту систем громкоговорящей связи (инв.№ ЗД-001) корпуса 26 филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН» (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную Договором цену. Работы по Договору выполняются Подрядчиком из предоставленных им материалов, его силами и средствами, в соответствии с требованиями Договора и Предложением о качестве работ по Договору, представленным Подрядчиком в составе Заявки на участие в запросе предложений (Форма №5 ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ документации на проведение запроса предложений). При этом Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. Увеличение объема оказываемых услуг по договору не более чем на 30% оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.7

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2016 16:0027.07.2016 16:0027.07.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607497Подведение итогов не позднее Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) и условиями Договора, а также другими требованиями, предъявляемыми к соответствующим работам действующими нормативными документами, выполнить работы по ремонту систем громкоговорящей связи (инв.№ ЗД-001) корпуса 26 филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН» (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную Договором цену. Работы по Договору выполняются Подрядчиком из предоставленных им материалов, его силами и средствами, в соответствии с требованиями Договора и Предложением о качестве работ по Договору, представленным Подрядчиком в составе Заявки на участие в запросе предложений (Форма №5 ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ документации на проведение запроса предложений). При этом Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. Увеличение объема оказываемых услуг по договору не более чем на 30% оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201627.07.2016 16:0027.07.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607497Подведение итогов не позднее Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) и условиями Договора, а также другими требованиями, предъявляемыми к соответствующим работам действующими нормативными документами, выполнить работы по ремонту систем громкоговорящей связи (инв.№ ЗД-001) корпуса 26 филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН» (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную Договором цену. Работы по Договору выполняются Подрядчиком из предоставленных им материалов, его силами и средствами, в соответствии с требованиями Договора и Предложением о качестве работ по Договору, представленным Подрядчиком в составе Заявки на участие в запросе предложений (Форма №5 ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ документации на проведение запроса предложений). При этом Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. Увеличение объема оказываемых услуг по договору не более чем на 30% оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) и условиями Договора, а также другими требованиями, предъявляемыми к соответствующим работам действующими нормативными документами, выполнить работы по ремонту систем громкоговорящей связи (инв.№ ЗД-001) корпуса 26 филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН» (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную Договором цену. Работы по Договору выполняются Подрядчиком из предоставленных им материалов, его силами и средствами, в соответствии с требованиями Договора и Предложением о качестве работ по Договору, представленным Подрядчиком в составе Заявки на участие в запросе предложений (Форма №5 ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ документации на проведение запроса предложений). При этом Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. Увеличение объема оказываемых услуг по договору не более чем на 30% оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

    Начальная цена

    380 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объем выполняемых работ в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение №1 к Техническому заданию).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет на основании счета Подрядчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Порядок и сроки оплаты: оплата осуществляется в размере 100% от суммы договора по факту выполнения работ, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), предоставления справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) и товарных накладных на используемые материалы при выполнении работ. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечивать выполнение работ материалами (товарами, деталями, конструкциями и оборудованием), соответствующими требованиям документации на поведение настоящего запроса предложений.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал ОАО Корпорация Комета - НПЦ ОЭКН
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - НПЦ ОЭКН

    Адрес местонахождения

    115280, Российская Федерация, Москва, ул. Велозаводская, дом 5

    194021, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 7, литера А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    43.21

    Производство электромонтажных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "работы по ремонту систем громкоговорящей связи"

    Кол-во: 0

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