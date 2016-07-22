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    Главная / Торги / Оказание услуг по военизированной охране территории и объектов ФГУП «ЦЭНКИ».

    Оказание услуг по военизированной охране территории и объектов ФГУП «ЦЭНКИ».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.07.2016 11:0022.07.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603877747Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по военизированной охране территории и объектов ФГУП «ЦЭНКИ»г. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31603877747

    Уникальный номер закупки

    ГПЗ 2855

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по военизированной охране территории и объектов ФГУП «ЦЭНКИ».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.07.2016 12:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Приложение 1 проект договора к документации

    Приложение 2 ТЗ к документации

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Юридический адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    Почтовый адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Контактный телефон

    +7 499 912-86-58

    Факс

    +7 499 912-84-21

    Адрес электронной почты

    o.zarytovskaya@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Зарытовская Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Услуги частных охранных служб

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по военизированной охране территории и объектов ФГУП «ЦЭНКИ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.07.2016 11:00 GMT +322.07.2016 11:0022.07.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603877747Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по военизированной охране территории и объектов ФГУП «ЦЭНКИ»г. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    22.07.2016 11:0022.07.2016 11:0022.07.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603877747Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по военизированной охране территории и объектов ФГУП «ЦЭНКИ»г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.07.2016 11:0029.07.2016 11:0029.07.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603877747Подведение итогов не позднее Оказание услуг по военизированной охране территории и объектов ФГУП «ЦЭНКИ»г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.07.201629.07.2016 11:0029.07.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603877747Подведение итогов не позднее Оказание услуг по военизированной охране территории и объектов ФГУП «ЦЭНКИ»г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по военизированной охране территории и объектов ФГУП «ЦЭНКИ»

    Начальная цена

    13 577 789,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    271 555,80 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    271 555,80

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указаны в ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указаны в ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указаны в проекте договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ЦЭНКИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Адрес местонахождения

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    80.10

    Деятельность частных охранных служб

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по военизированной охране территории и объектов ФГУП «ЦЭНКИ»"

    Кол-во: 1

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