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Номер извещения
31603877747
Уникальный номер закупки
ГПЗ 2855
Наименование закупки
Оказание услуг по военизированной охране территории и объектов ФГУП «ЦЭНКИ».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.07.2016 12:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 499 912-86-58
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
o.zarytovskaya@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Зарытовская Ольга Анатольевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Оказание услуг по военизированной охране территории и объектов ФГУП «ЦЭНКИ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.07.2016 11:00 GMT +322.07.2016 11:0022.07.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603877747Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по военизированной охране территории и объектов ФГУП «ЦЭНКИ»г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
22.07.2016 11:0022.07.2016 11:0022.07.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603877747Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по военизированной охране территории и объектов ФГУП «ЦЭНКИ»г. Москва
Подведение итогов не позднее
29.07.2016 11:0029.07.2016 11:0029.07.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603877747Подведение итогов не позднее Оказание услуг по военизированной охране территории и объектов ФГУП «ЦЭНКИ»г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по военизированной охране территории и объектов ФГУП «ЦЭНКИ»
Начальная цена
13 577 789,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
271 555,80 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указаны в ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указаны в ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Отсутствуют
80.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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