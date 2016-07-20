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    Главная / Торги / На право заключения договора на поставку передвижного автомагазина на базе грузового автомобиля

    На право заключения договора на поставку передвижного автомагазина на базе грузового автомобиля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.07.2016 09:0020.07.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603877201Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на поставку передвижного автомагазина на базе грузового автомобиляАдминистративные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31603877201

    Уникальный номер закупки

    70/1/2016

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора на поставку передвижного автомагазина на базе грузового автомобиля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.07.2016 11:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Котировочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    i.minnikov@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минников Иван Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Закупки и тендеры Прицепы и полуприцепы; контейнеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на поставку передвижного автомагазина на базе грузового автомобиля

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.07.201621.07.2016 09:0021.07.2016 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31603877201Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на поставку передвижного автомагазина на базе грузового автомобиляАдминистративные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    22.07.2016 09:0022.07.2016 09:0022.07.2016 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603877201Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку передвижного автомагазина на базе грузового автомобиляАдминистративные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.07.201622.07.2016 09:0022.07.2016 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603877201Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку передвижного автомагазина на базе грузового автомобиляАдминистративные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на поставку передвижного автомагазина на базе грузового автомобиля

    Начальная цена

    3 386 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    67 732,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    67 732,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложением № 3 котировочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Адрес местонахождения

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Классификатор ОКПД2

    29.20.23.110

    Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадрициклам

    Классификатор ОКВЭД2

    29.20.2

    Производство кузовов для грузовых автомобилей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "На право заключения договора на поставку передвижного автомагазина на базе грузового автомобиля"

    Кол-во: 2

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