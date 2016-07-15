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    Главная / Торги / Запрос предложений на изготовление и поставку металлоконструкций №864/0315

    Запрос предложений на изготовление и поставку металлоконструкций №864/0315

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.07.2016 10:0015.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607489Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на изготовление и поставку металлоконструкций №864/0315БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП607489

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на изготовление и поставку металлоконструкций №864/0315

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.07.2016 10:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    заявка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    z.eremina@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Еремина Жанна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Металлоконструкции строительные и их части

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на изготовление и поставку металлоконструкций №864/0315

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607489Подведение итогов не позднее Запрос предложений на изготовление и поставку металлоконструкций №864/0315Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на изготовление и поставку металлоконструкций №864/0315

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Балашиха , пр-т. Ленина 66Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    с отсрочкой платежа 15 календарных дней после поставки на склад ПАО "Криогенмаш"
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    25.11

    Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

    Документация лота

    заявка

    22.01.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

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