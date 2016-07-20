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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31603876443
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по эксплуатационным испытаниям ограждений на крышах.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
12.07.2016 09:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
+7 495 366-76-11
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
pavlovaea@gm.vniiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соколова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в другие группировки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по эксплуатационным испытаниям ограрждений на крышах (кровлях)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.07.2016 16:00 GMT +320.07.2016 16:0020.07.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603876443Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по эксплуатационным испытаниям ограрждений на крышах (кровлях)Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.07.2016 16:0220.07.2016 16:0220.07.2016 16:02Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603876443Дата и время вскрытия заявок Услуги по эксплуатационным испытаниям ограрждений на крышах (кровлях)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по эксплуатационным испытаниям ограрждений на крышах (кровлях)
Начальная цена
56 947,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Отсутствуют
74.90
Документация лота
Кол-во: 0
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