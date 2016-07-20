Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия поставки: Продукция подлежит отгрузке в ассортименте и в количестве, указанном в таблице приложение №1 к Техническому заданию. Отгрузка и доставка продукции до склада Заказчика, за счет Поставщика.Сроки и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке всей партии Товара при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных.