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    Главная / Торги / ОЗП-049-ТМЦ-16 Поставка цепи пластинчатой специальной для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал» на 2016 год

    ОЗП-049-ТМЦ-16 Поставка цепи пластинчатой специальной для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал» на 2016 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.07.2016 13:0020.07.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603876280Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора поставки цепи пластинчатой специальной для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал» на 2016 годг.Тюмень, ул. 30 лет Победы 38, стр. 10, каб. 425бПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31603876280

    Уникальный номер закупки

    ОЗП-049-ТМЦ-16

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ОЗП-049-ТМЦ-16 Поставка цепи пластинчатой специальной для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал» на 2016 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.07.2016 08:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40 доб. 1017

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    g.ulyanovskaya@vodokanal.info

    Ф.И.О. контактного лица

    Ульяновская Галина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Тюмень, ул. 30 лет Победы 38, стр. 10, каб. 425б

    Закупки и тендеры Тюменская Область

    Закупки и тендеры Проволока, цепи и пружины

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора поставки цепи пластинчатой специальной для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал» на 2016 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.07.2016 13:00 GMT +320.07.2016 13:0020.07.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603876280Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора поставки цепи пластинчатой специальной для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал» на 2016 годг.Тюмень, ул. 30 лет Победы 38, стр. 10, каб. 425б

    Дата и время вскрытия заявок

    20.07.2016 13:0020.07.2016 13:0020.07.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603876280Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора поставки цепи пластинчатой специальной для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал» на 2016 годг.Тюмень, ул. 30 лет Победы 38, стр. 10, каб. 425б

    Подведение итогов не позднее

    04.08.2016 12:0004.08.2016 12:0004.08.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603876280Подведение итогов не позднее Право заключения договора поставки цепи пластинчатой специальной для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал» на 2016 годг.Тюмень, ул. 30 лет Победы 38, стр. 10, каб. 425б

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.08.201604.08.2016 12:0004.08.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603876280Подведение итогов не позднее Право заключения договора поставки цепи пластинчатой специальной для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал» на 2016 годг.Тюмень, ул. 30 лет Победы 38, стр. 10, каб. 425б

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора поставки цепи пластинчатой специальной для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал» на 2016 год

    Начальная цена

    279 801,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Цепь пластинчатая специальная из нержавеющей стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 - 30,4 п.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 31, Центральный складРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия поставки: Продукция подлежит отгрузке в ассортименте и в количестве, указанном в таблице приложение №1 к Техническому заданию. Отгрузка и доставка продукции до склада Заказчика, за счет Поставщика.Сроки и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке всей партии Товара при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    25.93

    Производство изделий из проволоки, цепей и пружин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка цепи пластинчатой специальной для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал» на 2016 год"

    Кол-во: 30

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