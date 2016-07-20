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Номер извещения
31603876277
Уникальный номер закупки
ОЗП-048-ТМЦ-16
Наименование закупки
ОЗП-048-ТМЦ-16 Поставка запорной и регулирующей арматуры для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал» на 2016 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.07.2016 08:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1017
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
g.ulyanovskaya@vodokanal.info
Ф.И.О. контактного лица
Ульяновская Галина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г.Тюмень, ул. 30 лет Победы 38, стр. 10, каб. 425б
Ключевые слова:
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Право заключения договора поставки запорной и регулирующей арматуры для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал» на 2016 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.07.2016 12:00 GMT +320.07.2016 12:0020.07.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603876277Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора поставки запорной и регулирующей арматуры для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал» на 2016 годг.Тюмень, ул. 30 лет Победы 38, стр. 10, каб. 425б
Дата и время вскрытия заявок
20.07.2016 12:0020.07.2016 12:0020.07.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603876277Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора поставки запорной и регулирующей арматуры для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал» на 2016 годг.Тюмень, ул. 30 лет Победы 38, стр. 10, каб. 425б
Подведение итогов не позднее
28.07.2016 12:0028.07.2016 12:0028.07.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603876277Подведение итогов не позднее Право заключения договора поставки запорной и регулирующей арматуры для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал» на 2016 годг.Тюмень, ул. 30 лет Победы 38, стр. 10, каб. 425б
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.07.201628.07.2016 12:0028.07.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603876277Подведение итогов не позднее Право заключения договора поставки запорной и регулирующей арматуры для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал» на 2016 годг.Тюмень, ул. 30 лет Победы 38, стр. 10, каб. 425б
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора поставки запорной и регулирующей арматуры для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал» на 2016 год
Начальная цена
191 373,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Затвор шиберный Ду100-4шт., Затвор шиберный двухсторонний Ду150-3шт., Клапан обратный поворотный Ду100-2шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 31, Центральный складРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9
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