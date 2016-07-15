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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31603875061
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка продуктов питания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.07.2016 16:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Почтовый адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 495 675-01-74
Факс
+7 495 675-01-74
Адрес электронной почты
zakupki@corpkometa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петровская Наталья Игоревна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка овощей и фруктов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.07.2016 11:00 GMT +315.07.2016 11:0015.07.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603875061Дата и время окончания срока приема заявок Закупка овощей и фруктов Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.07.2016 11:0015.07.2016 11:0015.07.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603875061Дата и время вскрытия заявок Закупка овощей и фруктов Москва
Подведение итогов не позднее
18.07.2016 16:0018.07.2016 16:0018.07.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603875061Подведение итогов не позднее Закупка овощей и фруктов Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка овощей и фруктов
Начальная цена
1 413 352,65
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Отсутствуют
01.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Закупка продовольственных товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.07.2016 11:00 GMT +315.07.2016 11:0015.07.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603875061Дата и время окончания срока приема заявок Закупка продовольственных товаров Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.07.2016 11:0015.07.2016 11:0015.07.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603875061Дата и время вскрытия заявок Закупка продовольственных товаров Москва
Подведение итогов не позднее
18.07.2016 16:0018.07.2016 16:0018.07.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603875061Подведение итогов не позднее Закупка продовольственных товаров Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка продовольственных товаров
Начальная цена
785 448,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Отсутствуют
10.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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