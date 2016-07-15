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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания

    Поставка продуктов питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.07.2016 11:0015.07.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603875061Дата и время окончания срока приема заявок Закупка продовольственных товаров МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31603875061

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.07.2016 16:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Юридический адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Почтовый адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 495 675-01-74

    Факс

    +7 495 675-01-74

    Адрес электронной почты

    zakupki@corpkometa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петровская Наталья Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды

    Закупки и тендеры Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка овощей и фруктов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.07.2016 11:00 GMT +315.07.2016 11:0015.07.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603875061Дата и время окончания срока приема заявок Закупка овощей и фруктов Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.07.2016 11:0015.07.2016 11:0015.07.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603875061Дата и время вскрытия заявок Закупка овощей и фруктов Москва

    Подведение итогов не позднее

    18.07.2016 16:0018.07.2016 16:0018.07.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603875061Подведение итогов не позднее Закупка овощей и фруктов Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.07.201618.07.2016 16:0018.07.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603875061Подведение итогов не позднее Закупка овощей и фруктов Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка овощей и фруктов

    Начальная цена

    1 413 352,65

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о запросе предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о запросе предложений
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Адрес местонахождения

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    01.13

    Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка овощей и фруктов"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Закупка продовольственных товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.07.2016 11:00 GMT +315.07.2016 11:0015.07.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603875061Дата и время окончания срока приема заявок Закупка продовольственных товаров Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.07.2016 11:0015.07.2016 11:0015.07.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603875061Дата и время вскрытия заявок Закупка продовольственных товаров Москва

    Подведение итогов не позднее

    18.07.2016 16:0018.07.2016 16:0018.07.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603875061Подведение итогов не позднее Закупка продовольственных товаров Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.07.201618.07.2016 16:0018.07.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603875061Подведение итогов не позднее Закупка продовольственных товаров Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка продовольственных товаров

    Начальная цена

    785 448,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о запросе предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о запросе предложений
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Адрес местонахождения

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    10.39

    Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка продуктов питания"

    Кол-во: 1

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