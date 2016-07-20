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Номер извещения
ГП607470
Уникальный номер закупки
20
Наименование закупки
Строительство заборного ограждения в саду
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.07.2016 16:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5
Почтовый адрес
350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5
Контактный телефон
+7 988 667-75-42
Факс
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Адрес электронной почты
procurement@alma-sad.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петросян Карапет Левонович
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Строительство заборного ограждения в саду
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.07.2016 13:30 GMT +320.07.2016 13:3020.07.2016 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607470Дата и время окончания срока приема заявок Строительство заборного ограждения в саду Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
20.07.2016 13:3020.07.2016 13:3020.07.2016 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607470Дата и время вскрытия заявок Строительство заборного ограждения в саду Краснодар
Подведение итогов не позднее
25.07.2016 15:0025.07.2016 15:0025.07.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607470Подведение итогов не позднее Строительство заборного ограждения в саду Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство заборного ограждения в саду
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Строительство заборного ограждения в саду 350 м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Краснодарский край, г. Абинск, 1780 метров восточнее г. Абинска.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЛМА ПРОДАКШН
Все закупки и тендеры АЛМА ПРОДАКШН
Адрес местонахождения
353320, Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, 1780 м Восточнее, г. Абинска
Отсутствуют
43.99.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 350
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