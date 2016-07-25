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    Главная / Торги / Поставка электроматериалов для нужд ПАО "Импульс"

    Поставка электроматериалов для нужд ПАО "Импульс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.07.2016 10:0025.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603874857Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электроматериалов для нужд ПАО "Импульс"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31603874857

    Уникальный номер закупки

    026К_2016-ОЗ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электроматериалов для нужд ПАО "Импульс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.07.2016 16:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    приложение №3- заявка

    Извещение 026К_2016-ОЗ

    приложение №1- тех спецификация

    проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    публичное акционерное общество Импульс
    Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс

    Юридический адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Почтовый адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Контактный телефон

    +7 919 769-71-41

    Факс

    +7 495 781-26-93

    Адрес электронной почты

    sales@impuls.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Черняховский Евгений Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электроматериалов для нужд ПАО "Импульс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.07.2016 10:00 GMT +325.07.2016 10:0025.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603874857Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электроматериалов для нужд ПАО "Импульс"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    26.07.2016 10:0026.07.2016 10:0026.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603874857Дата и время вскрытия заявок Поставка электроматериалов для нужд ПАО "Импульс"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201627.07.2016 23:5927.07.2016 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603874857Подведение итогов не позднее Поставка электроматериалов для нужд ПАО "Импульс"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электроматериалов для нужд ПАО "Импульс"

    Начальная цена

    500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    50 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    50 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ПРЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ПРЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ПРЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «публичное акционерное общество Импульс»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПП Импульс
    Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс

    Адрес местонахождения

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.32

    Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка электроматериалов для нужд ПАО "Импульс""

    Кол-во: 0

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