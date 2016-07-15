www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП607441
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка расходных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.07.2016 15:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127083, Российская Федерация, Москва, 8-го Марта, д. 10, стр. 1
Почтовый адрес
127083, Российская Федерация, Москва, 8-го Марта, д. 10, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 612-99-99
Факс
+7 495 739-77-39
Адрес электронной почты
rgoryunov@rti-mints.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горюнов Роман Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.07.2016 15:00 GMT +315.07.2016 15:0015.07.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607441Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материаловГород Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата и время вскрытия заявок
15.07.2016 15:0015.07.2016 15:0015.07.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607441Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материаловГород Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Подведение итогов не позднее
22.07.2016 14:0022.07.2016 14:0022.07.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607441Подведение итогов не позднее Поставка расходных материаловГород Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Уведомлением о проведении запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
127083, Российская Федерация, Москва, 8-го Марта, д. 10, стр. 1
Отсутствуют
46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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