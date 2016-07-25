Открытый редукцион № ОР16-07-59 на приобретение прав на использование ПО IBM в 3-х лотах (Лот №1: ПО IBM Lotus)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: - в соответствии с условиями заключаемого Договора; - в течение 10 дней со дня подписания акта сдачи-приемки ПО - авансирование не предусмотрено. Банк оставляет за собой право изменения способа оплаты в процессе переговоров с участниками тендерной процедуры, занявших первое и второе место.