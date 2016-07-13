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Номер извещения
ГП607443
Уникальный номер закупки
1484
Наименование закупки
Поставка на объект: Задвижка шиберная CMO CF8M/AISI 316.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.07.2016 15:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 205
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
andrey.cherednichenko@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Чередниченко Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Задвижка шиберная CMO CF8M/AISI 316.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.07.2016 14:00 GMT +313.07.2016 14:0013.07.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607443Дата и время окончания срока приема заявок Задвижка шиберная CMO CF8M/AISI 316.Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
13.07.2016 14:0013.07.2016 14:0013.07.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607443Дата и время вскрытия заявок Задвижка шиберная CMO CF8M/AISI 316.Домодедово
Подведение итогов не позднее
27.07.2016 15:0027.07.2016 15:0027.07.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607443Подведение итогов не позднее Задвижка шиберная CMO CF8M/AISI 316.Домодедово
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Задвижка шиберная CMO CF8M/AISI 316.
Начальная цена
3 199 241,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Цена указана с доставкой/Срок поставки до 29.07.16Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 2
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Кол-во: 26
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Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 5
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