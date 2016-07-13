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    Главная / Торги / Поставка на объект: Задвижка шиберная CMO CF8M/AISI 316.

    Поставка на объект: Задвижка шиберная CMO CF8M/AISI 316.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.07.2016 14:0013.07.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607443Дата и время окончания срока приема заявок Задвижка шиберная CMO CF8M/AISI 316.ДомодедовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП607443

    Уникальный номер закупки

    1484

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка на объект: Задвижка шиберная CMO CF8M/AISI 316.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.07.2016 15:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Юридический адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Почтовый адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Контактный телефон

    +7 495 660-91-91 доб. 205

    Факс

    +7 495 660-91-91

    Адрес электронной почты

    andrey.cherednichenko@mega-stroy.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Чередниченко Андрей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Домодедово

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Задвижка шиберная CMO CF8M/AISI 316.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.07.2016 14:00 GMT +313.07.2016 14:0013.07.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607443Дата и время окончания срока приема заявок Задвижка шиберная CMO CF8M/AISI 316.Домодедово

    Дата и время вскрытия заявок

    13.07.2016 14:0013.07.2016 14:0013.07.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607443Дата и время вскрытия заявок Задвижка шиберная CMO CF8M/AISI 316.Домодедово

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2016 15:0027.07.2016 15:0027.07.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607443Подведение итогов не позднее Задвижка шиберная CMO CF8M/AISI 316.Домодедово

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    27.07.201627.07.2016 15:0027.07.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607443Подведение итогов не позднее Задвижка шиберная CMO CF8M/AISI 316.Домодедово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Задвижка шиберная CMO CF8M/AISI 316.

    Начальная цена

    3 199 241,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена указана с доставкой/Срок поставки до 29.07.16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Адрес местонахождения

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Задвижка_шиберная_CMO_CF8M/AISI 316_EPDM_2-х ст-я AB-02 HW-E_PN10_шток в-ой_штурвал_DN 150__ "

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Задвижка_шиберная_CMO_CF8M/AISI 316_EPDM_2-х ст-я AB-02 HW-E_PN3_шток в-ой_штурвал_DN 600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Задвижка_шиберная_CMO_CF8M/AISI 316_EPDM_2-х ст-я AB-02 HW-E_PN6_шток в-ой_штурвал_DN 300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Затвор дисковый_межфланцевый_Genebre_2104_PN10 1.4408/1.4408/PTFE_DN 150"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Затвор дисковый_межфланцевый_Xurox_505WE_PN16 1.4408/1.4408/EPDM_ручка с произв. фикс._DN 300"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Кран шаровый_Genebre_2014_PN63, AISI316/CF8M/PTFE/ вр/вр_DN 25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Отбортовка_AISI 316L_ISO 2079_DN 100 (114,3x2)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Отбортовка_AISI 316L_ISO 2079_DN 150 (168,3x2)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 9"

    "Отбортовка_AISI 316L_ISO 2079_DN 200 (219,1x3)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Отбортовка_AISI 316L_ISO 2079_DN 300 (323,9x4)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 11"

    "Отбортовка_AISI 316L_ISO 2079_DN 500 (508x3)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Тройник стальной AISI 316 L_168.3хх3_к"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Тройник стальной AISI 316 L_323.9хх3_к"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Фланцы AISI 316_глухие_PN 10_DN 200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Фланцы AISI 316_глухие_PN 10_DN 300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Фланцы_Свободные_AISI 316L_PN10_DN 200 (219,1)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 17"

    "Фланцы_Свободные_AISI 316L_PN10_DN 250 (273)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Фланцы_Свободные_AISI 316L_PN10_DN 300 (323,9)"

    Кол-во: 26

    "Позиция 19"

    "Фланцы_Свободные_AISI 316L_PN10_DN 400 (406,4)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Фланцы_Свободные_AISI 316L_PN10_DN 400 (406,4)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Фланцы_Свободные_AISI 316L_PN10_DN 500 (508)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Фланцы_Свободные_AISI 316L_PN10_DN 600 (609,6)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Фланцы_Свободные_AISI 316L_PN16_DN 100 (114,3)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Фланцы_Свободные_AISI 316L_PN16_DN 150 (168,3)"

    Кол-во: 42

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