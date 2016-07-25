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Номер извещения
ГП607454
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Механическая обработка деталей под т/о
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
11.07.2016 15:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Evgeniy.Faustin@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Фаустин Евгений Эрикович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Изделия из недрагоценных металлов прочие, не включенные в другие группировки Эта группировка также включает: - постоянные металлические магниты
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение механической обработки под термическую обработку заготовок: 1. Фланец черт.215.3863.001 (с пробой) - 17 шт.; 2. Гильза черт.215.3868.001 (с пробой) - 34 шт.; 3. Корпус черт.215.3867.001 (с пробой) - 34 шт.; 4. Обечайка черт.215.3864.001 (с пробой) - 17 шт.; 5. Рым черт.215.3866.001 (с пробой) - 5 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.07.2016 10:00 GMT +325.07.2016 10:0025.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607454Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение механической обработки под термическую обработку заготовок: 1. Фланец черт.215.3863.001 (с пробой) - 17 шт.; 2. Гильза черт.215.3868.001 (с пробой) - 34 шт.; 3. Корпус черт.215.3867.001 (с пробой) - 34 шт.; 4. Обечайка черт.215.3864.001 (с пробой) - 17 шт.; 5. Рым черт.215.3866.001 (с пробой) - 5 шт.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
25.07.2016 10:3025.07.2016 10:3025.07.2016 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607454Дата и время вскрытия заявок Выполнение механической обработки под термическую обработку заготовок: 1. Фланец черт.215.3863.001 (с пробой) - 17 шт.; 2. Гильза черт.215.3868.001 (с пробой) - 34 шт.; 3. Корпус черт.215.3867.001 (с пробой) - 34 шт.; 4. Обечайка черт.215.3864.001 (с пробой) - 17 шт.; 5. Рым черт.215.3866.001 (с пробой) - 5 шт.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.07.201625.07.2016 11:0025.07.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607454Подведение итогов не позднее Выполнение механической обработки под термическую обработку заготовок: 1. Фланец черт.215.3863.001 (с пробой) - 17 шт.; 2. Гильза черт.215.3868.001 (с пробой) - 34 шт.; 3. Корпус черт.215.3867.001 (с пробой) - 34 шт.; 4. Обечайка черт.215.3864.001 (с пробой) - 17 шт.; 5. Рым черт.215.3866.001 (с пробой) - 5 шт.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение механической обработки под термическую обработку заготовок: 1. Фланец черт.215.3863.001 (с пробой) - 17 шт.; 2. Гильза черт.215.3868.001 (с пробой) - 34 шт.; 3. Корпус черт.215.3867.001 (с пробой) - 34 шт.; 4. Обечайка черт.215.3864.001 (с пробой) - 17 шт.; 5. Рым черт.215.3866.001 (с пробой) - 5 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение механической обработки под термическую обработку заготовок: 1. Фланец черт.215.3863.001 (с пробой) - 17 шт.; 2. Гильза черт.215.3868.001 (с пробой) - 34 шт.; 3. Корпус черт.215.3867.001 (с пробой) - 34 шт.; 4. Обечайка черт.215.3864.001 (с пробой) - 17 шт.; 5. Рым черт.215.3866.001 (с пробой) - 5 шт. Срок выполнения работ 3 кв.2016 г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.СПб, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
25.99.29
Документация лота
Кол-во: 0
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