Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Выполнение механической обработки под термическую обработку заготовок: 1. Фланец черт.215.3863.001 (с пробой) - 17 шт.; 2. Гильза черт.215.3868.001 (с пробой) - 34 шт.; 3. Корпус черт.215.3867.001 (с пробой) - 34 шт.; 4. Обечайка черт.215.3864.001 (с пробой) - 17 шт.; 5. Рым черт.215.3866.001 (с пробой) - 5 шт. Срок выполнения работ 3 кв.2016 г.