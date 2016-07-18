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Номер извещения
ГП607440
Уникальный номер закупки
71-КД
Наименование закупки
Поставка запасных частей и инструмента (ЗИПа) для оборудования Hewlett-Packard (HP)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.07.2016 14:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310
Почтовый адрес
117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3
Контактный телефон
+7 495 995-39-90 доб. 2346
Факс
--
Адрес электронной почты
abanina.marina@ant-srv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Абанина Марина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей и инструмента (ЗИПа) для оборудования Hewlett-Packard (HP)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.07.2016 10:00 GMT +318.07.2016 10:0018.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607440Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и инструмента (ЗИПа) для оборудования Hewlett-Packard (HP)Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.07.2016 10:0018.07.2016 10:0018.07.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607440Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и инструмента (ЗИПа) для оборудования Hewlett-Packard (HP)Москва
Подведение итогов не позднее
25.07.2016 23:5925.07.2016 23:5925.07.2016 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607440Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и инструмента (ЗИПа) для оборудования Hewlett-Packard (HP)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей и инструмента (ЗИПа) для оборудования Hewlett-Packard (HP)
Начальная цена
535 249,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЭК Информ
Все закупки и тендеры ТЭК Информ
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310
117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3
Отсутствуют
62.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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