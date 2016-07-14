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    Главная / Торги / Поставка поковок 4 группы из нержавеющей стали.

    Поставка поковок 4 группы из нержавеющей стали.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.07.2016 12:0014.07.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607439Дата и время окончания срока приема заявок Поставка поковок 4 группы из нержавеющей стали (12Х18Н10Т) и ст.20 в количестве 19 штук.БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП607439

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка поковок 4 группы из нержавеющей стали.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.07.2016 14:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень документов, необходимых для проведения анализа добросовестности и благонадежности кандидата в контрагенты.

    Солгашение о конфиденциальности.

    Извещение о проведении запроса предложений на поставку поковок4 группы из нерж. стали и ст.20 в количестве 19 штук.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2460

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    Pavlova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Павлова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилированию листового металла

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка поковок 4 группы из нержавеющей стали (12Х18Н10Т) и ст.20 в количестве 19 штук.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607439Подведение итогов не позднее Поставка поковок 4 группы из нержавеющей стали (12Х18Н10Т) и ст.20 в количестве 19 штук.Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка поковок 4 группы из нержавеющей стали (12Х18Н10Т) и ст.20 в количестве 19 штук.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка поковок 4 группы из нерж. стали и ст.20 в количестве 19 штук.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ПАО"Криогенмаш", г. Балашиха, проспект Ленина, д.67.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% после поставки товара на склад ПАО Криогенмаш с отсрочкой платежа 15 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    25.50.1

    Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла

    Документация лота

    Извещение о проведении запроса предложений на поставку поковок4 группы из нерж. стали и ст.20 в количестве 19 штук.

    22.01.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

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