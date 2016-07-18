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    Главная / Торги / Запрос предложений с неограниченным участием для участников, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку канцелярских товаров и принадлежностей для нужд ГПКК «Губернские аптеки» № 121/ЗПН (электронная форма)

    Запрос предложений с неограниченным участием для участников, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку канцелярских товаров и принадлежностей для нужд ГПКК «Губернские аптеки» № 121/ЗПН (электронная форма)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.07.2016 13:0018.07.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603874331Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров и принадлежностейКрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31603874331

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений с неограниченным участием для участников, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку канцелярских товаров и принадлежностей для нужд ГПКК «Губернские аптеки» № 121/ЗПН (электронная форма)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.07.2016 15:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение и Документация №121/ЗПН

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
    Все закупки и тендеры ГПКК ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ

    Юридический адрес

    660017, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Проспект Мира, 96

    Почтовый адрес

    660017, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Проспект Мира, 96

    Контактный телефон

    +7 391 290-64-08

    Факс

    +7 391 290-64-09

    Адрес электронной почты

    avorobyova@gpkk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воробьева Ангелина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский Край

    Закупки и тендеры Канаты, веревки, шпагат и сети

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров и принадлежностей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.07.2016 13:00 GMT +318.07.2016 13:0018.07.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603874331Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров и принадлежностейКрасноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    18.07.2016 13:1018.07.2016 13:1018.07.2016 13:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603874331Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров и принадлежностейКрасноярск

    Подведение итогов не позднее

    18.07.2016 14:3018.07.2016 14:3018.07.2016 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603874331Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров и принадлежностейКрасноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.07.201618.07.2016 14:3018.07.2016 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603874331Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров и принадлежностейКрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров и принадлежностей

    Начальная цена

    7 670 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    0,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявкам покупателя

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    структурные подразделения ГПКК «Губернские аптеки», расположенные на территории Красноярского края, в соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПКК ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
    Все закупки и тендеры ГПКК ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ

    Адрес местонахождения

    660017, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Проспект Мира, 96

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    13.94

    Производство канатов, веревок, шпагата и сетей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка канцелярских товаров и принадлежностей"

    Кол-во: 0

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