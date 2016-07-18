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Номер извещения
31603874331
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений с неограниченным участием для участников, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку канцелярских товаров и принадлежностей для нужд ГПКК «Губернские аптеки» № 121/ЗПН (электронная форма)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.07.2016 15:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660017, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Проспект Мира, 96
Почтовый адрес
660017, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Проспект Мира, 96
Контактный телефон
+7 391 290-64-08
Факс
+7 391 290-64-09
Адрес электронной почты
avorobyova@gpkk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воробьева Ангелина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров и принадлежностей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.07.2016 13:00 GMT +318.07.2016 13:0018.07.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603874331Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров и принадлежностейКрасноярск
Дата и время вскрытия заявок
18.07.2016 13:1018.07.2016 13:1018.07.2016 13:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603874331Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров и принадлежностейКрасноярск
Подведение итогов не позднее
18.07.2016 14:3018.07.2016 14:3018.07.2016 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603874331Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров и принадлежностейКрасноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров и принадлежностей
Начальная цена
7 670 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
0,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно заявкам покупателя
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
структурные подразделения ГПКК «Губернские аптеки», расположенные на территории Красноярского края, в соответствии с проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГПКК ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
Все закупки и тендеры ГПКК ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
Адрес местонахождения
660017, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Проспект Мира, 96
Отсутствуют
13.94
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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