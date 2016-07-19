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    Главная / Торги / Закупка Масла, Смазки, Жидкости

    Закупка Масла, Смазки, Жидкости

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.07.2016 13:0019.07.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607490Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Масла, Смазки, ЖидкостиАнадырьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП607490

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка Масла, Смазки, Жидкости

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.07.2016 10:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУДНИК ВАЛУНИСТЫЙ
    Все закупки и тендеры РУДНИК ВАЛУНИСТЫЙ

    Юридический адрес

    689000, Чукотский автономный округ, , Анадырь, Рультытегина, 2 "b"

    Почтовый адрес

    689000, Чукотский автономный округ, , Анадырь, Рультытегина, 2 "b"

    Контактный телефон

    +7 926 754-23-41

    Факс

    +7 926 754-23-41

    Адрес электронной почты

    v.fendrik@rvgold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фендрик Вячеслав Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Анадырь

    Закупки и тендеры Чукотский Автономный округ

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Масла, Смазки, Жидкости

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.07.201626.07.2016 16:0026.07.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607490Подведение итогов не позднее Закупка Масла, Смазки, ЖидкостиАнадырь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Масла, Смазки, Жидкости

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ВладивостокРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% отсрочка платежа на 30 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РУДНИК ВАЛУНИСТЫЙ
    Все закупки и тендеры РУДНИК ВАЛУНИСТЫЙ

    Адрес местонахождения

    689000, Чукотский автономный округ, , Анадырь, Рультытегина, 2 "b"

    Наименование заказчика

    РУДНИК ВАЛУНИСТЫЙ
    Все закупки и тендеры РУДНИК ВАЛУНИСТЫЙ

    Адрес местонахождения

    689000, Чукотский автономный округ, , Анадырь, Рультытегина, 2 "b"

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло гидравлическое ,,А ,, бочка 180 кг"

    Кол-во: 10100

    "Позиция 2"

    "Масло дизельное М-10ДМ бочка 180 кг"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 3"

    "Масло индустриальное И-40А бочка 180 кг"

    Кол-во: 2700

    "Позиция 4"

    "Масло компрессорное КС-19П бочка 180 кг"

    Кол-во: 3060

    "Позиция 5"

    "Смазка графитная УСС-А"

    Кол-во: 2924

    "Позиция 6"

    "Смазка Литол-24 банка 42 кг"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 7"

    "Смазка пластичная Shell Gadus S2 V220 2 1/180кг"

    Кол-во: 500

    "Позиция 8"

    "Смазка Циатим -201 банка 21 кг"

    Кол-во: 120

    "Позиция 9"

    "Масло Гейзер/СТ-32 (бочка 180 кг)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Масло гидравлическое 46 SТ (бочка 180 кг)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Масло индустриальное И-12А"

    Кол-во: 9

    "Позиция 12"

    "Масло индустриальное И-20А бочка 180кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Смазка №158"

    Кол-во: 0

    "Позиция 14"

    "WD-40"

    Кол-во: 165

    "Позиция 15"

    "Антифриз SYZZ-AFNACDM50 200л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Антифриз Лукойл G12 RED 220кг/ 216,5 л"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Бензин БР-1 (0,5 л)"

    Кол-во: 21

    "Позиция 18"

    "Жидкость гидравлическая 1л Pentosin CHF 11S А0019892403 10 10009030/071014/0009988/3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Жидкость охлаждающая 2056612 CAT ELC, 20л."

    Кол-во: 7

    "Позиция 20"

    "Масло Shell RIMULA R6 ME 5W30 209л синтет. диз. мерседес"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Масло Valvoline Premium Blue 15W40 5L"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Масло гидравлическое Sell Tellus S2 V46 1/209л"

    Кол-во: 14

    "Позиция 23"

    "Масло гидравлическое Лукойл Гейзер ЛТ 46, 170кг/216,5 л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Масло моторное Shell Rimula R4 Х 15W-40, 1/209л"

    Кол-во: 35

    "Позиция 25"

    "Масло моторное SYZZ-10W30DM-Y 200 л"

    Кол-во: 7

    "Позиция 26"

    "Масло трансмиссионное 75W90 (МВ235,8) 210л А0019892703 ААА8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Масло трансмиссионное SYZZ-ТО10-DM-Y 200 л"

    Кол-во: 12

    "Позиция 28"

    "Масло трансмиссионное SYZZ-ТО30-DM-Y 200 л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Смазка индустриальная SHELL Gadus S2 V220 2 мерседес туба 0,4 кг"

    Кол-во: 504

    "Позиция 30"

    "Смазка консистентная SYZZGLT216CNLI GLT2 16 кг"

    Кол-во: 67

    "Позиция 31"

    "Смазка консистентная САТ 2S3230 для подшипников с выс. частотами вращения, картридж, 397г"

    Кол-во: 124

    "Позиция 32"

    "Смазка консистентная САТ Ultra 5Moly 1619203, картридж, 397г"

    Кол-во: 510

    "Позиция 33"

    "Смазка пластичная Mobil UNIREX EP2 NLGI 2, 400г"

    Кол-во: 300

    "Позиция 34"

    "Концентрат охлаждающей жидкости Glysantin Alu Protect/G30 мерседес"

    Кол-во: 400

    "Позиция 35"

    "Масло гидравлическое 3096938 CAT HYDO Advanced 10, 208 лит"

    Кол-во: 2200

    "Позиция 36"

    "Масло моторное Shell Helix HX8 5W-40 (SN/CF A3/B4 OEMs) 1/209л"

    Кол-во: 600

    "Позиция 37"

    "Масло моторное САТ DEO-ULS 10W30 3173085, 208 л"

    Кол-во: 3100

    "Позиция 38"

    "Масло трансмиссионное CAT TDTO 50 3Е9478, 208 л"

    Кол-во: 600

    "Позиция 39"

    "Масло трансмиссионное Sell Dentax G 80W90 1/209л"

    Кол-во: 600

    "Позиция 40"

    "Масло трансмиссионное Shell Spirax S4 СХ 10W 1/209л"

    Кол-во: 600

    "Позиция 41"

    "Промывочное масло Eneos Flush"

    Кол-во: 80

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