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Номер извещения
31400889444
Уникальный номер закупки
06/2014
Наименование закупки
оказание транспортных услуг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
13.02.2014 15:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
Почтовый адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Контактный телефон
+7 863 210-15-61
Факс
+7 863 210-15-57
Адрес электронной почты
zakupki@ut-uvo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тишин Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание транспортных услуг
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.02.201427.02.2014 14:0027.02.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31400889444Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание транспортных услугРостов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
27.02.2014 14:0027.02.2014 14:0027.02.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31400889444Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услугРостов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортных услуг
Начальная цена
277 842,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
99840 км
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. СтавропольРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
63.21.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание транспортных услуг
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.02.201427.02.2014 14:0027.02.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31400889444Дата окончания срока рассмотрения заявок оказание транспортных услугРостов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
27.02.2014 14:0027.02.2014 14:0027.02.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31400889444Подведение итогов не позднее оказание транспортных услугРостов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортных услуг
Начальная цена
277 842,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
79920км
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. СавропольРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
63.21.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание транспортных услуг
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.02.201427.02.2014 14:0027.02.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31400889444Дата окончания срока рассмотрения заявок оказание транспортных услугРостов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
27.02.2014 14:0027.02.2014 14:0027.02.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31400889444Подведение итогов не позднее оказание транспортных услугРостов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортных услуг
Начальная цена
154 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10680 км
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. БуденновскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
63.21.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание транспортных услуг
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.02.201427.02.2014 14:0027.02.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31400889444Дата окончания срока рассмотрения заявок оказание транспортных услугРостов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
27.02.2014 14:0027.02.2014 14:0027.02.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31400889444Подведение итогов не позднее оказание транспортных услугРостов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортных услуг
Начальная цена
126 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3060км
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. БуйнакскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
63.21.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание транспортных услуг
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.02.201427.02.2014 14:0027.02.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31400889444Дата окончания срока рассмотрения заявок оказание транспортных услугРостов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
27.02.2014 14:0027.02.2014 14:0027.02.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31400889444Подведение итогов не позднее оказание транспортных услугРостов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортных услуг
Начальная цена
445 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
22560км
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
н.п. ХанкалаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
63.21.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание транспортных услуг
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.02.201427.02.2014 14:0027.02.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31400889444Дата окончания срока рассмотрения заявок оказание транспортных услугРостов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
27.02.2014 14:0027.02.2014 14:0027.02.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31400889444Подведение итогов не позднее оказание транспортных услугРостов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортных услуг
Начальная цена
382 320,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
34380км
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. КраснодарРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
63.21.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание транспортных услуг
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.02.201427.02.2014 14:0027.02.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31400889444Дата окончания срока рассмотрения заявок оказание транспортных услугРостов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
27.02.2014 14:0027.02.2014 14:0027.02.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31400889444Подведение итогов не позднее оказание транспортных услугРостов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортных услуг
Начальная цена
90 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
7320км
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. АхтубинскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
63.21.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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