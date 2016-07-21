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    Главная / Торги / Закупка Этикетки-пустышки 75х83

    Закупка Этикетки-пустышки 75х83

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.07.2016 21:0021.07.2016 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607089Дата и время окончания срока приема заявок Этикетка-пустышка 75х83, стоимость указана в евро за 1000 шт.ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП607089

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка Этикетки-пустышки 75х83

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.07.2016 13:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупаемая номенклатура

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма Ариант
    Все закупки и тендеры Агрофирма Ариант

    Юридический адрес

    457011, Российская Федерация, Челябинская область, Увельский р-н, с. Рождественка, Совхозная, 2

    Почтовый адрес

    454901, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Блюхера, 211

    Контактный телефон

    +7 351 245-03-45

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kramarenkook@ariant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крамаренко Олеся Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Закупки и тендеры Услуги печатные прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Этикетка-пустышка 75х83, стоимость указана в евро за 1000 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.07.2016 21:00 GMT +321.07.2016 21:0021.07.2016 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607089Дата и время окончания срока приема заявок Этикетка-пустышка 75х83, стоимость указана в евро за 1000 шт.Челябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    21.07.2016 21:0021.07.2016 21:0021.07.2016 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607089Дата и время вскрытия заявок Этикетка-пустышка 75х83, стоимость указана в евро за 1000 шт.Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2016 21:5931.08.2016 21:5931.08.2016 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607089Подведение итогов не позднее Этикетка-пустышка 75х83, стоимость указана в евро за 1000 шт.Челябинск

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    31.08.201631.08.2016 21:5931.08.2016 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607089Подведение итогов не позднее Этикетка-пустышка 75х83, стоимость указана в евро за 1000 шт.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Этикетка-пустышка 75х83, стоимость указана в евро за 1000 шт.

    Начальная цена

    5,70

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Этикетка-пустышка 75х83, стоимость указана в евро за 1000 шт. Общий тираж: 1 100 000 шт (ежемесячно).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Челябинск Блюхера, 211Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заявка размещается раз в 2 недели. В стоимость этикетки необходимо включить доставку до склада (г.Челябинск Блюхера, 211) Работа по типовому договору предприятия ООО "Ариант Агро" Отсрочка платежа 30 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Агрофирма Ариант
    Все закупки и тендеры Агрофирма Ариант

    Адрес местонахождения

    457011, Российская Федерация, Челябинская область, Увельский р-н, с. Рождественка, Совхозная, 2

    454901, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Блюхера, 211

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    18.12

    Прочие виды полиграфической деятельности

    Документация лота

    Закупаемая номенклатура

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Этикетка-пустышка"

    Кол-во: 110000

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