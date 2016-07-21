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Номер извещения
ГП607089
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка Этикетки-пустышки 75х83
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.07.2016 13:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
457011, Российская Федерация, Челябинская область, Увельский р-н, с. Рождественка, Совхозная, 2
Почтовый адрес
454901, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Блюхера, 211
Контактный телефон
+7 351 245-03-45
Факс
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Адрес электронной почты
kramarenkook@ariant.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крамаренко Олеся Константиновна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Этикетка-пустышка 75х83, стоимость указана в евро за 1000 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.07.2016 21:00 GMT +321.07.2016 21:0021.07.2016 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607089Дата и время окончания срока приема заявок Этикетка-пустышка 75х83, стоимость указана в евро за 1000 шт.Челябинск
Дата и время вскрытия заявок
21.07.2016 21:0021.07.2016 21:0021.07.2016 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607089Дата и время вскрытия заявок Этикетка-пустышка 75х83, стоимость указана в евро за 1000 шт.Челябинск
Подведение итогов не позднее
31.08.2016 21:5931.08.2016 21:5931.08.2016 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607089Подведение итогов не позднее Этикетка-пустышка 75х83, стоимость указана в евро за 1000 шт.Челябинск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Этикетка-пустышка 75х83, стоимость указана в евро за 1000 шт.
Начальная цена
5,70
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Этикетка-пустышка 75х83, стоимость указана в евро за 1000 шт. Общий тираж: 1 100 000 шт (ежемесячно).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Челябинск Блюхера, 211Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Агрофирма Ариант
Все закупки и тендеры Агрофирма Ариант
Адрес местонахождения
457011, Российская Федерация, Челябинская область, Увельский р-н, с. Рождественка, Совхозная, 2
454901, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Блюхера, 211
Отсутствуют
18.12
Документация лота
Кол-во: 110000