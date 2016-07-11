Покупка звеньев,блоков железобетонных водопропускных труб с доставкой до объекта

Лот 1

Ж/б блок М-200 портальная стенка (325х176х68 см) №36 - 6шт Ж/б блок М-200 откосные крылья (279х270х30 см) №40 - 12шт Ж/Б блок В-15 (лекальный блок 1,5 м ) (160х52х150 см) №9 - 33шт Ж/Б блок В-15 (лекальный блок 2,01 м ) (160х52х201 см) №8 - 41шт Звенья ж/б труб новые Ø1,5 м №16 - 28шт № указаны по типовому проекту 3.501-59 доставка до объекта на участке км 158+00- км 176+00 Республика Саха(Якутия)" "Реконструкция автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун-Братск-Усть-Кут-Мирный-Якутск на участке км 158+00- км 176+00 Республика Саха (Якутия)"