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Номер извещения
ГП607069
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Покупка звеньев,блоков железобетонных водопропускных труб с доставкой до объекта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.07.2016 09:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
428037, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД КАБЕЛЬНЫЙ, 2,
Почтовый адрес
428037, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД КАБЕЛЬНЫЙ, 2
Контактный телефон
+7 906 383-88-80
Факс
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Адрес электронной почты
omts.doriss@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Не указано
Место рассмотрения предложений
Города Республиканского Подчинения Чувашской Республики/
Закупки и тендеры Чувашская Республика - Чувашия
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Ж/б блок М-200 портальная стенка (325х176х68 см) №36 - 6шт Ж/б блок М-200 откосные крылья (279х270х30 см) №40 - 12шт Ж/Б блок В-15 (лекальный блок 1,5 м ) (160х52х150 см) №9 - 33шт Ж/Б блок В-15 (лекальный блок 2,01 м ) (160х52х201 см) №8 - 41шт Звенья ж/б труб новые Ø1,5 м №16 - 28шт № указаны по типовому проекту 3.501-59 доставка до объекта на участке км 158+00- км 176+00 Республика Саха(Якутия)" "Реконструкция автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун-Братск-Усть-Кут-Мирный-Якутск на участке км 158+00- км 176+00 Республика Саха (Якутия)"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.07.2016 23:00 GMT +311.07.2016 23:0011.07.2016 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607069Дата и время окончания срока приема заявок Ж/б блок М-200 портальная стенка (325х176х68 см) №36 - 6шт Ж/б блок М-200 откосные крылья (279х270х30 см) №40 - 12шт Ж/Б блок В-15 (лекальный блок 1,5 м ) (160х52х150 см) №9 - 33шт Ж/Б блок В-15 (лекальный блок 2,01 м ) (160х52х201 см) №8 - 41шт Звенья ж/б труб новые Ø1,5 м №16 - 28шт № указаны по типовому проекту 3.501-59 доставка до объекта на участке км 158+00- км 176+00 Республика Саха(Якутия)" "Реконструкция автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун-Братск-Усть-Кут-Мирный-Якутск на участке км 158+00- км 176+00 Республика Саха (Якутия)" Города Республиканского Подчинения Чувашской Республики/
Дата и время вскрытия заявок
12.07.2016 09:0012.07.2016 09:0012.07.2016 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607069Дата и время вскрытия заявок Ж/б блок М-200 портальная стенка (325х176х68 см) №36 - 6шт Ж/б блок М-200 откосные крылья (279х270х30 см) №40 - 12шт Ж/Б блок В-15 (лекальный блок 1,5 м ) (160х52х150 см) №9 - 33шт Ж/Б блок В-15 (лекальный блок 2,01 м ) (160х52х201 см) №8 - 41шт Звенья ж/б труб новые Ø1,5 м №16 - 28шт № указаны по типовому проекту 3.501-59 доставка до объекта на участке км 158+00- км 176+00 Республика Саха(Якутия)" "Реконструкция автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун-Братск-Усть-Кут-Мирный-Якутск на участке км 158+00- км 176+00 Республика Саха (Якутия)" Города Республиканского Подчинения Чувашской Республики/
Подведение итогов не позднее
13.07.2016 17:0013.07.2016 17:0013.07.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607069Подведение итогов не позднее Ж/б блок М-200 портальная стенка (325х176х68 см) №36 - 6шт Ж/б блок М-200 откосные крылья (279х270х30 см) №40 - 12шт Ж/Б блок В-15 (лекальный блок 1,5 м ) (160х52х150 см) №9 - 33шт Ж/Б блок В-15 (лекальный блок 2,01 м ) (160х52х201 см) №8 - 41шт Звенья ж/б труб новые Ø1,5 м №16 - 28шт № указаны по типовому проекту 3.501-59 доставка до объекта на участке км 158+00- км 176+00 Республика Саха(Якутия)" "Реконструкция автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун-Братск-Усть-Кут-Мирный-Якутск на участке км 158+00- км 176+00 Республика Саха (Якутия)" Города Республиканского Подчинения Чувашской Республики/
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
13.07.201613.07.2016 17:0013.07.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607069Подведение итогов не позднее Ж/б блок М-200 портальная стенка (325х176х68 см) №36 - 6шт Ж/б блок М-200 откосные крылья (279х270х30 см) №40 - 12шт Ж/Б блок В-15 (лекальный блок 1,5 м ) (160х52х150 см) №9 - 33шт Ж/Б блок В-15 (лекальный блок 2,01 м ) (160х52х201 см) №8 - 41шт Звенья ж/б труб новые Ø1,5 м №16 - 28шт № указаны по типовому проекту 3.501-59 доставка до объекта на участке км 158+00- км 176+00 Республика Саха(Якутия)" "Реконструкция автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун-Братск-Усть-Кут-Мирный-Якутск на участке км 158+00- км 176+00 Республика Саха (Якутия)" Города Республиканского Подчинения Чувашской Республики/
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ж/б блок М-200 портальная стенка (325х176х68 см) №36 - 6шт Ж/б блок М-200 откосные крылья (279х270х30 см) №40 - 12шт Ж/Б блок В-15 (лекальный блок 1,5 м ) (160х52х150 см) №9 - 33шт Ж/Б блок В-15 (лекальный блок 2,01 м ) (160х52х201 см) №8 - 41шт Звенья ж/б труб новые Ø1,5 м №16 - 28шт № указаны по типовому проекту 3.501-59 доставка до объекта на участке км 158+00- км 176+00 Республика Саха(Якутия)" "Реконструкция автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун-Братск-Усть-Кут-Мирный-Якутск на участке км 158+00- км 176+00 Республика Саха (Якутия)"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ж/б блок М-200 портальная стенка (325х176х68 см) №36 - 6шт Ж/б блок М-200 откосные крылья (279х270х30 см) №40 - 12шт Ж/Б блок В-15 (лекальный блок 1,5 м ) (160х52х150 см) №9 - 33шт Ж/Б блок В-15 (лекальный блок 2,01 м ) (160х52х201 см) №8 - 41шт Звенья ж/б труб новые Ø1,5 м №16 - 28шт № указаны по типовому проекту 3.501-59
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
доставка до объекта на участке км 158+00- км 176+00 Республика Саха (Якутия)" "Реконструкция автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун-Братск-Усть-Кут-Мирный-ЯкутскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ДОРИСС
Все закупки и тендеры ПАО ДОРИСС
Адрес местонахождения
428037, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД КАБЕЛЬНЫЙ, 2,
428037, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД КАБЕЛЬНЫЙ, 2
Отсутствуют
46.13.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0