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    Главная / Торги / Покупка звеньев,блоков железобетонных водопропускных труб с доставкой до объекта

    Покупка звеньев,блоков железобетонных водопропускных труб с доставкой до объекта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.07.2016 23:0011.07.2016 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607069Дата и время окончания срока приема заявок Ж/б блок М-200 портальная стенка (325х176х68 см) №36 - 6шт Ж/б блок М-200 откосные крылья (279х270х30 см) №40 - 12шт Ж/Б блок В-15 (лекальный блок 1,5 м ) (160х52х150 см) №9 - 33шт Ж/Б блок В-15 (лекальный блок 2,01 м ) (160х52х201 см) №8 - 41шт Звенья ж/б труб новые Ø1,5 м №16 - 28шт № указаны по типовому проекту 3.501-59 доставка до объекта на участке км 158+00- км 176+00 Республика Саха(Якутия)" "Реконструкция автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун-Братск-Усть-Кут-Мирный-Якутск на участке км 158+00- км 176+00 Республика Саха (Якутия)" Города Республиканского Подчинения Чувашской Республики/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП607069

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка звеньев,блоков железобетонных водопропускных труб с доставкой до объекта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.07.2016 09:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГ, ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ ДОРИСС
    Все закупки и тендеры ПАО ДОРИСС

    Юридический адрес

    428037, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД КАБЕЛЬНЫЙ, 2,

    Почтовый адрес

    428037, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД КАБЕЛЬНЫЙ, 2

    Контактный телефон

    +7 906 383-88-80

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    omts.doriss@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Города Республиканского Подчинения Чувашской Республики/

    Закупки и тендеры Чувашская Республика - Чувашия

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    Список лотов

    Лот 1

    Ж/б блок М-200 портальная стенка (325х176х68 см) №36 - 6шт Ж/б блок М-200 откосные крылья (279х270х30 см) №40 - 12шт Ж/Б блок В-15 (лекальный блок 1,5 м ) (160х52х150 см) №9 - 33шт Ж/Б блок В-15 (лекальный блок 2,01 м ) (160х52х201 см) №8 - 41шт Звенья ж/б труб новые Ø1,5 м №16 - 28шт № указаны по типовому проекту 3.501-59 доставка до объекта на участке км 158+00- км 176+00 Республика Саха(Якутия)" "Реконструкция автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун-Братск-Усть-Кут-Мирный-Якутск на участке км 158+00- км 176+00 Республика Саха (Якутия)"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.07.2016 23:00 GMT +311.07.2016 23:0011.07.2016 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП607069Дата и время окончания срока приема заявок Ж/б блок М-200 портальная стенка (325х176х68 см) №36 - 6шт Ж/б блок М-200 откосные крылья (279х270х30 см) №40 - 12шт Ж/Б блок В-15 (лекальный блок 1,5 м ) (160х52х150 см) №9 - 33шт Ж/Б блок В-15 (лекальный блок 2,01 м ) (160х52х201 см) №8 - 41шт Звенья ж/б труб новые Ø1,5 м №16 - 28шт № указаны по типовому проекту 3.501-59 доставка до объекта на участке км 158+00- км 176+00 Республика Саха(Якутия)" "Реконструкция автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун-Братск-Усть-Кут-Мирный-Якутск на участке км 158+00- км 176+00 Республика Саха (Якутия)" Города Республиканского Подчинения Чувашской Республики/

    Дата и время вскрытия заявок

    12.07.2016 09:0012.07.2016 09:0012.07.2016 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП607069Дата и время вскрытия заявок Ж/б блок М-200 портальная стенка (325х176х68 см) №36 - 6шт Ж/б блок М-200 откосные крылья (279х270х30 см) №40 - 12шт Ж/Б блок В-15 (лекальный блок 1,5 м ) (160х52х150 см) №9 - 33шт Ж/Б блок В-15 (лекальный блок 2,01 м ) (160х52х201 см) №8 - 41шт Звенья ж/б труб новые Ø1,5 м №16 - 28шт № указаны по типовому проекту 3.501-59 доставка до объекта на участке км 158+00- км 176+00 Республика Саха(Якутия)" "Реконструкция автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун-Братск-Усть-Кут-Мирный-Якутск на участке км 158+00- км 176+00 Республика Саха (Якутия)" Города Республиканского Подчинения Чувашской Республики/

    Подведение итогов не позднее

    13.07.2016 17:0013.07.2016 17:0013.07.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607069Подведение итогов не позднее Ж/б блок М-200 портальная стенка (325х176х68 см) №36 - 6шт Ж/б блок М-200 откосные крылья (279х270х30 см) №40 - 12шт Ж/Б блок В-15 (лекальный блок 1,5 м ) (160х52х150 см) №9 - 33шт Ж/Б блок В-15 (лекальный блок 2,01 м ) (160х52х201 см) №8 - 41шт Звенья ж/б труб новые Ø1,5 м №16 - 28шт № указаны по типовому проекту 3.501-59 доставка до объекта на участке км 158+00- км 176+00 Республика Саха(Якутия)" "Реконструкция автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун-Братск-Усть-Кут-Мирный-Якутск на участке км 158+00- км 176+00 Республика Саха (Якутия)" Города Республиканского Подчинения Чувашской Республики/

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    13.07.201613.07.2016 17:0013.07.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП607069Подведение итогов не позднее Ж/б блок М-200 портальная стенка (325х176х68 см) №36 - 6шт Ж/б блок М-200 откосные крылья (279х270х30 см) №40 - 12шт Ж/Б блок В-15 (лекальный блок 1,5 м ) (160х52х150 см) №9 - 33шт Ж/Б блок В-15 (лекальный блок 2,01 м ) (160х52х201 см) №8 - 41шт Звенья ж/б труб новые Ø1,5 м №16 - 28шт № указаны по типовому проекту 3.501-59 доставка до объекта на участке км 158+00- км 176+00 Республика Саха(Якутия)" "Реконструкция автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун-Братск-Усть-Кут-Мирный-Якутск на участке км 158+00- км 176+00 Республика Саха (Якутия)" Города Республиканского Подчинения Чувашской Республики/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ж/б блок М-200 портальная стенка (325х176х68 см) №36 - 6шт Ж/б блок М-200 откосные крылья (279х270х30 см) №40 - 12шт Ж/Б блок В-15 (лекальный блок 1,5 м ) (160х52х150 см) №9 - 33шт Ж/Б блок В-15 (лекальный блок 2,01 м ) (160х52х201 см) №8 - 41шт Звенья ж/б труб новые Ø1,5 м №16 - 28шт № указаны по типовому проекту 3.501-59 доставка до объекта на участке км 158+00- км 176+00 Республика Саха(Якутия)" "Реконструкция автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун-Братск-Усть-Кут-Мирный-Якутск на участке км 158+00- км 176+00 Республика Саха (Якутия)"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Ж/б блок М-200 портальная стенка (325х176х68 см) №36 - 6шт Ж/б блок М-200 откосные крылья (279х270х30 см) №40 - 12шт Ж/Б блок В-15 (лекальный блок 1,5 м ) (160х52х150 см) №9 - 33шт Ж/Б блок В-15 (лекальный блок 2,01 м ) (160х52х201 см) №8 - 41шт Звенья ж/б труб новые Ø1,5 м №16 - 28шт № указаны по типовому проекту 3.501-59

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    доставка до объекта на участке км 158+00- км 176+00 Республика Саха (Якутия)" "Реконструкция автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун-Братск-Усть-Кут-Мирный-ЯкутскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ДОРИСС
    Все закупки и тендеры ПАО ДОРИСС

    Адрес местонахождения

    428037, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД КАБЕЛЬНЫЙ, 2,

    428037, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД КАБЕЛЬНЫЙ, 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    46.13.2

    Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Звенья,блоки железобетонных водопропускных труб "

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